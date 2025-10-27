Incidente Roma, Silvia Piancazzo è in condizioni gravi ma stabili

La ragazza, che era in auto con la 20enne morta nello schianto su via Cristoforo Colombo, è stata sottoposta ad un intervento all'ospedale San Camillo per la riduzione di numerose fratture e all'asportazione della milza. Proseguono le indagini su una possibile corsa clandestina, mentre il 22enne Andrea Girimonte - ricoverato in prognosi riservata - rimane indagato per omicidio stradale ascolta articolo

Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza che si trovava in macchina con la 20enne Beatrice Bellucci, morta sabato notte nell'incidente su via Cristoforo Colombo a Roma. L'auto su cui viaggiavano è stata speronata da una Bmw - che correva a velocità altissima - è si è schiantata contro un albero. Le verifiche della Polizia locale puntano ad accertare se l'auto guidata dal 22enne Andrea Girimonte, ora indagato dalla Procura per omicidio stradale, stesse effettuando una corsa con un altro mezzo sull'arteria stradale che collega la Capitale con Ostia. Intanto i pm hanno affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Beatrice Bellucci.

Le condizioni di Silvia Piancazzo Silvia Piancazzo "al momento dell'ingresso in pronto soccorso - spiega Emiliano Cingolani, direttore f.f. Uoc Shock e Trauma dell'ospedale San Camillo - è stata sottoposta a un intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico di riduzione delle numerose fratture e di asportazione della milza. Attualmente le condizioni, nella gravità, sono sufficientemente stabili e il decorso post operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento, ovviamente in relazione alla gravità complessiva delle lesioni che interessavano gli arti, l'addome, pelvi e il torace. La prognosi è ancora strettamente riservata vista la vicinanza all'evento traumatico datato solo tre giorni fa".