Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali la manifestazione della Cgil a Roma contro la Manovra. Landini: "Sciopero generale? Non lo escludo". Salvini insiste sulla tassa sulle banche, Meloni convoca un vertice. Intanto Trump prosegue il viaggio verso l'Asia e chiede a Xi di aiutarlo nella mediazione con Putin per la risoluzione della guerra in Ucraina. Dmitriev, inviato del Cremlino, incontra Witkoff e annuncia: "La soluzione è vicina"
- Statali, previsti aumenti per tre milioni di lavoratori: dal taglio dell'Irpef, cedolare al 15% sui premi e indennità detassate, ci saranno fino a 644 euro in più in busta paga. Il ministro della Pubblica amministrazione Zangrillo: "In tre anni 600mila assunzioni nella Pa. E ora Tfs negli stessi tempi del Tfr". Il leader americano Trump viaggia verso l'Asia: "Chiederò aiuto al presidente cinese Xi sull'Ucraina". Dmitriev, inviato di Putin, incontra lo statunitense Witkoff: "La soluzione è vicina"
- Napoli, cima al veleno: vittoria per 3-1 contro l'Inter (che è una furia). Rigore contestato di De Bruyne (che segna l'1-0 e si fa male). Il presidente dei nerazzurri Marotta: "C'è incazzatura, ha indirizzato la gara". L'allenatore dei partenopei Conte: "Smetta di fare il papà". Dopo il penalty contestato, gol di McTominay e Anguissa, inutile l'altro rigore di Calhanoglu. Atalanta fermata sull'1-1 dalla Cremonese con il gol di Vardy. Juventus sul campo della Lazio: David con Vlahovic, Yildiz va in panchina
- Io non ho paura: il tecnico bianconero Tudor fa scudo alla sua squadra ("Penso solo ai giocatori, non a me") e cerca di togliere pressione a Yildiz ("Lui come Del Piero? Calma"). La tentazione: il turco con Conceição dietro Vlahovic e David. Torino, alle 12.30 sfida con il Genoa in uno stadio pieno. L'allenatore granata Baroni: "Bello l'abbraccio dei tifosi al Fila, ora non lasciamo nulla per strada". Il Cholito cerca il terzo gol consecutivo. Israel out: c'è Paleari in porta
- Mentre il leader della Cgil Landini pensa a una manifestazione contro la Manovra del governo Meloni, emergono i veri numeri sulla sanità "che sbugiardano la sua narrazione". Il Fondo sanitario nazionale (Fsn) salirà infatti a 142,9 miliardi di euro, con un incremento di 6,5 miliardi rispetto al 2025, segnando un record storico. Omicidio di Chiara Poggi, nella rilettura dell'intero fascicolo d'inchiesta della Procura di Pavia starebbero emergendo elementi sufficienti a escludere che Alberto Stasi possa essere il responsabile
- Nei giorni in cui prende forma la Manovra, il caos delle polemiche rischia oscurarne i connotati. Per avere chiarezza occorre quindi affidarsi alla tabella contenuta nella legge di Bilancio che riassume il dare-avere della legge stessa. Che, fra 2026 e 2028, alleggerisce di 10 miliardi le imposte sui redditi ma fa salire di sei miliardi l'Ires delle aziende, spinge l'Iva per 1,6 miliardi, fa pagare di più i carburante con 1,7 miliardi di accise. Il dazio chiesto ai fumatori vale 1,5 miliardi
- Secondo il Fatto Quotidiano, "prima di decidere della multa da 150mila euro contro Report", Ghiglia (componente dell'Autorità garante della Privacy) avrebbe "incontrato i vertici di Fratelli d'Italia" in via della Scrofa, a Roma. Intanto, a Napoli, il Pd "perdona Picarone, indagato per associazione a delinquere, e la destra fa il pieno di trasformisti. Corrono la moglie di Schiano (Fdi) e i figli di Mastella e Cesaro. A Sud niente Vannacci, a Nord fuga dalla Lega"
- I magistrati vanno ancora a caccia dei Berlusconi: l'Associazione nazionale magistrati "va all'assalto di Marina perché sulla sentenza postuma sul Cav osa parlare di giustizia lenta dopo trent'anni". Manovra, la mossa del leader leghista Salvini: "Banchieri irritanti, pagheranno di più". A Milano foglio di via al presidente dei Palestinesi in Italia Hannoun dopo le dichiarazioni pro-Hamas. Il documento di sintesi del Cammino sinodale guarda anche al mondo Lgbtq+ e chiede alla Cei di sostenere le giornate contro l'omofobia: è la svolta pro-Gay Pride
- "Mi piacerebbe che la Cina ci aiutasse con la Russia". A dichiararlo è il presidente americano Trump durante il suo viaggio verso l'Asia. Mosca intanto non si ferma sul scampo di battaglia e martella Kiev. Proprio il fatto che il Cremlino non si pieghi ai negoziati sarà uno degli argomenti cardine che verranno affrontati con Xi durante l'incontro in Corea del Sud. Il tycoon è certo che il dialogo con l'omologo cinese "sarà eccezionale". Gli Stati Uniti sono pronti a ulteriori sanzioni anti-russe e il Cremlino è ottimista su una "soluzione diplomatica"
- "Qui si fa l'Ucraina o si muore". Nel suo ufficio buio a Kyiv, il direttore dell'intelligence Budanov spiega al Foglio che la strategia russa di un blackout totale e di droni nei cieli europei vuole spezzare l'unità per l'Ucraina e degli ucraini. Ieri, 25 ottobre, è andato in scena a Roma la manifestazione della Cgil: Landini è sceso in piazza, ma la verità è restata a casa. Dal segretario arriva "lo stesso negazionismo economico alla base del fallito referendum sul lavoro" e "dell'ennesimo sciopero contro la realtà"
- Manovra, scintille tra Lega e Forza Italia sulle tasse alle banche: mentre il leader leghista insiste sul prelievo sugli istituti bancari, il segretario di Forza Italia non vuole imposizioni. La presidente del Consiglio Meloni convoca un vertice. Migliaia in piazza con la Cgil: "Subito modifiche, chiediamo una legge per la sanità pubblica". Roma, folle gara di velocità tra auto: travolta e uccisa la 20enne Beatrice Bellucci, in via Cristoforo Colombo, mentre stava andando a cena
- "Un generale italiano è già con i piedi sulla Striscia di Gaza, con il suo staff", recita il Manifesto. "Per uscire da due anni di sterminio israeliano non c'è alcun mandato di altri che del presidente americano Trump, eppure siamo nel Comitato di coordinamento a guida statunitense" insieme ai militari di altri Paesi, "dove però i governi hanno almeno avvertito i cittadini". Contro la Manovra del governo Meloni la piazza c'è: "Siamo in 200mila" hanno dichiarato gli organizzatori del corteo della Cgil andato in scena ieri, 25 ottobre, a Roma