Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali la manifestazione della Cgil a Roma contro la Manovra. Landini: "Sciopero generale? Non lo escludo". Salvini insiste sulla tassa sulle banche, Meloni convoca un vertice. Intanto Trump prosegue il viaggio verso l'Asia e chiede a Xi di aiutarlo nella mediazione con Putin per la risoluzione della guerra in Ucraina. Dmitriev, inviato del Cremlino, incontra Witkoff e annuncia: "La soluzione è vicina"