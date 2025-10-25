Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
15 foto

Sulle aperture dei giornali, la svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella: Filippo Piritore, ex dirigente della Squadra mobile di Palermo, è ai domiciliari con l'accusa di depistaggio. Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, con Zelensky che accusa Putin di puntare a "un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina". L'inviato russo Dmitriev vola a Washington per trattare sulle sanzioni americane alla Russia

