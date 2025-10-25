Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali, la svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella: Filippo Piritore, ex dirigente della Squadra mobile di Palermo, è ai domiciliari con l'accusa di depistaggio. Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, con Zelensky che accusa Putin di puntare a "un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina". L'inviato russo Dmitriev vola a Washington per trattare sulle sanzioni americane alla Russia
- Guerra in Ucraina, Zelensky preme sui leader europei per avere armi a lungo raggio per colpire obiettivi militari e raffinerie di petrolio in territorio russo. La richiesta del leader di Kiev è stata l'argomento principale del vertice della coalizione dei Volenterosi organizzato a Londra dal premier britannico Starmer. Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella: Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra mobile ed ex prefetto, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di depistaggio
- Omicidio di Piersanti Mattarella, a distanza di 45 anni arriva la svolta: arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore per depistaggio. Secondo l'accusa avrebbe occultato una prova, ossia il guanto trovato nell'auto usata dai killer. Guerra in Ucraina, al summit dei Volenterosi a Londra il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron confermano a Zelensky il sostegno militare. La premier Meloni frena invece sui missili. Intanto, l'inviato di Putin Dmitriev è volato negli Usa per trattare una soluzione diplomatica con Washington
- Consegnare più armi all'Ucraina, inclusi i missili a lungo raggio. È una delle decisioni prese dai trenta Paesi che sostengono Kiev nella guerra contro la Russia. E se dall'Italia arriva il no all'invio dei supermissili, la coalizione dei Volenterosi dà invece il via libera, con Francia e Gran Bretagna che inviano dotazioni offensive a lungo raggio. Omicidio di Piersanti Mattarella, arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore: l'accusa è di depistaggio
- Sanzioni americane alla Russia, Mosca ora tratta: dopo la stretta del leader statunitense Trump sull'energia, l'inviato di Putin Dmitriev vola a Washington. Intanto, il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Londra la coalizione dei Volenterosi, che promette altri aiuti militari. Il premier inglese Starmer: "Le richieste del Cremlino sono ridicole". Assalto al bus, al Palasport di Rieti è comparso uno striscione con minacce ai testimoni che accusano gli ultras: "Nascondetevi infami, sappiamo chi siete". In corso le indagini della Digos
- Milan da mal di testa: pari incredibile a San Siro contro un bel Pisa. Leao illude, poi il Diavolo passa in svantaggio e Athekame lo salva al 93'. Niente fuga: i rossoneri sono a +2 sulle inseguitrici. L'allenatore Allegri: "Bisognava chiuderla". Alle 18 c'è un Napoli-Inter che vale il primo posto: chi vince, sorpassa. Conte e Chivu all'esame Scudetto: i campioni d'Italia sono ancora senza Hojlund, mentre i nerazzurri schierano in attacco Lautaro e Bonny
- Occhi su Conte: contro l'Inter, l'allenatore del Napoli è sotto pressione dato che arriva da due ko di fila. Hojlund non recupera, Neres provato come falso 9. Pronto Juan Jesus con Buongiorno. L'allenatore neroazzurro Chivu, invece, insegue l'ottava vittoria: "Rivalità e stesse ambizioni, ci giochiamo tanto". Milan fermato a San Siro dal Pisa (2-2). Gilardino sfiora il colpo a San Siro dopo il gol del vantaggio di Leao: nella ripresa segnano Cuadrado su rigore e Nzola, poi arriva il pari di Akhetame al 93'
- "Sessanta milioni di euro. È questa la cifra che l'Autorità Nazionale Palestinese ha versato ai 250 prigionieri affiliati ad Hamas. Un pagamento che attinge dai finanziamenti europei e che mette nero su bianco una verità tremenda: l'Europa continua a pagare i terroristi", scrive il Giornale. Si riapre, intanto, il caso dell'omicidio di Piersanti Mattarella, ancora rimasto senza colpevoli. A 45 anni di distanza, Filippo Piritore, all'epoca giovane funzionario della Squadra mobile di Palermo, è ai domiciliari per depistaggio
- La nuova edizione del Btp Valore chiude la settimana dell'emissione a 16,57 miliardi di euro dopo il rush da 1,26 miliardi della mattinata del 24 ottobre. Con queste cifre, l'ultimo arrivato fra i titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori torna ai livelli delle prime tre offerte portate dal Tesoro nel filone del Valore, va in scia all'unico appuntamento autunnale realizzato finora (ottobre 2023, 17,1 miliardi) e supera l'emissione straordinaria di maggio 2024 (11,2 miliardi) e il Btp Più di febbraio (14,9 miliardi)
- "La riforma Nordio fa scappare 22 scippatrici", recita il Fatto Quotidiano. "A Venezia, malgrado la Cartabia, il pm riesce a procedere. Ma il giudice deve avvisare le interessate", visto l'obbligo di annunciare in anticipo all'indagato che il pm vuole metterlo in carcere. "E così, anziché presentarsi al Gip, sono fuggite". Manovra 2026, gli sgravi dovevano coprire 15 milioni di salariati. Il governo, invece, premia chi dichiara redditi tra i 50 e i 200mila euro: chi è sotto quella cifra riceverà aiuti scarsi o nulli
- "Vendono Repubblica e nel Pd scatta il panico", scrive Libero. "I dem sono al lavoro per portare la testata a una cordata di imprenditori amici", afferma il quotidiano. Oggi, 25 ottobre, a Roma ci sarà il corteo della Cgil: tra gli interventi anche quello del giornalista Ranucci, che "scende in campo" per essere "la star" della manifestazione. Intanto, dopo la multa a Report per il caso che ha coinvolto l'ex ministro Sangiuliano, il Garante della Privacy replica al giornalista: "Le sue frasi sono di una gravità senza precedenti"
- L'Europa scende in soccorso di Zelensky. Da Londra, dove è stato ospite di re Carlo e dove ha incontrato i leader europei della coalizione dei Volenterosi, il presidente ucraino ha lanciato l'allarme: "Putin usa il freddo per tormentarci". Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso nuovi missili per la difesa aerea ucraina e ha chiesto agli alleati di rafforzare "le capacità a lungo raggio di Kiev". La diplomazia intanto non si ferma: a Domani risulta che Leone XIV incontrerà in Vaticano il premier ungherese Orbán
- Riapre di nuovo il cantiere riformista: i dissidenti del Pd si organizzano per cambiare la rotta movimentista del partito, anche se non sarà facile. Svolta nel caso dell'omicidio di Piersanti Mattarella: Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra mobile di Palermo, finisce ai domiciliari per "aver depistato le indagini": il Riformista si augura che la vicenda non diventi "un nuovo tormentone". Guerra in Ucraina, il sostegno dell'Europa a Zelensky è ancora pieno di incognite, nonostante l'incontro con i Volenterosi a Londra
- "Qui si fa l'Ucraina o si muore". Nel suo ufficio buio a Kyiv, il direttore dell'intelligence Budanov spiega al Foglio che la strategia russa di un blackout totale e di droni nei cieli europei vuole spezzare l'unità per l'Ucraina e degli ucraini. Oggi, 25 ottobre, va in scena a Roma il corteo della Cgil: Landini scende in piazza, ma "la verità resta a casa". Il segretario "diffonde dati falsi sul fiscal drag e attacca la Bce". È lo stesso negazionismo economico alla base del fallito referendum sul lavoro e "dell'ennesimo sciopero contro la realtà"
- Alloggi, è doppia emergenza: affitti alle stelle e case vuote. In lista d'attesa per una sistemazione 650mila famiglie, con altre 120mila persone sotto sfratto. Interviene il governatore dell'Emilia Romagna de Pascale: "Pubblico e privati in campo insieme". Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella: arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore. Secondo l'accusa, avrebbe contribuito a far sparire il guanto dimenticato (una prova "regina") da uno dei killer nell'auto usata per la fuga
- Onu di troppo: la guerra del presidente americano Trump alle Nazioni Unite passa per la Striscia di Gaza. Estromesse dalla distribuzione degli aiuti e dalla ricostruzione, il leader statunitense appalta tutto a se stesso e alle fondazioni amiche. Non solo: il segretario di Stato americano Rubio attacca l'Unrwa e calpesta la decisione della Corte internazionale di Giustizia. Guerra in Ucraina, da Londra la coalizione dei Volenterosi torna a fare la voce grossa e opta per più armamenti a Kiev "in tempi brevi"