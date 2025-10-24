Roma, tensioni al presidio pro Gaza: idranti in azione

Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema. Dopo i disordini, i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metri da piazza Verdi fino in via Paisiello, urlando "vergogna, blocchiamo tutto". La strada è stata bloccata da un cordone di agenti e blindati

Tensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, in corso a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni partecipanti hanno tentato di muoversi in corteo, non autorizzato, verso l’Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema. I manifestanti hanno poi intonato “Bella Ciao” e gridato “Ora e sempre resistenza”, avanzando verso il cordone delle forze dell’ordine.

I manifestanti: “Nessuno ci deve fermare”

Dopo i disordini, i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metri fino in via Paisiello, urlando "vergogna, blocchiamo tutto". La strada è stata bloccata da un cordone di agenti e blindati. Prima delle tensioni, centinaia di persone si erano radunate in piazza Verdi, vicino all'ambasciata d'Israele, per il presidio a sostegno della Palestina. Tra le sigle presenti, Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo, Arci, il movimento degli studenti palestinesi e l'Udap. I manifestanti chiedevano di poter partire in corteo verso la Festa del Cinema. “Noi dobbiamo passare e nessuno ci deve fermare", aveva dichiarato Maya Issa, presidente degli studenti pro Pal dopo le tentate trattative con le forze dell'ordine. "Sono allineati con i diktat di governo e Israele", hanno riferito gli attivisti urlando "corteo" e "vergogna, ennesimo attacco".

Questura ha ordinato scioglimento presidio



La Questura di Roma ha ordinato lo scioglimento del presidio Pro Pal a Roma prima del tentativo di partire in corteo. Il dirigente dell'ordine pubblico ha comunicato "ai manifestanti l'ordine del questore, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti" ha sottolineato la Questura, aggiungendo che contestualmente "viene ordinato ai promotori, ai sensi lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica". Il presidio era stato autorizzato solo in forma statica. Durante le interlocuzioni tra funzionari della Digos e i promotori della manifestazione, che ribadivano l'intenzione di muoversi in corteo, è stato comunicato che la manifestazione doveva concludersi in piazza Verdi. Ai partecipanti era stato concesso di raggiungere alla spicciolata il parcheggio del Palasport nei pressi dell'Auditorium per un'altra manifestazione in forma statica. Non avendo i manifestanti ottemperato all'ordine per la Questura la manifestazione è da ritenersi sciolta.