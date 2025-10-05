Roma, scontri dopo il corteo pro Gaza: barricate e incendi

A Roma nuova mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Dopo le manifestazioni del 3 ottobre in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, centinaia di migliaia di persone hanno preso parte al corteo nazionale che ha attraversato la Capitale. Qualche tensione per una frangia che si è staccata dal percorso a fine giornata: 262 gli identificati, 41 feriti tra le forze dell’ordine
