Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 ottobre: la rassegna stampa

Sanzioni alla Russia in primo piano sulla maggior parte delle aperture dei giornali in edicola oggi. Putin risponde a Trump: "Atto ostile, non serviranno a nulla". Intanto, la Cina ferma l'import di greggio e l'India è pronta a fare lo stesso. Grande spazio per la storica visita dei reali inglesi in Vaticano: Carlo e Camilla vedono Papa Leone XIV, dialogo su ambiente e pace. In evidenza anche le frizioni all'interno della maggioranza sulla Manovra e il terremoto arresti e scommesse che ha scosso l'Nba