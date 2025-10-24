Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 ottobre: la rassegna stampa

Sanzioni alla Russia in primo piano sulla maggior parte delle aperture dei giornali in edicola oggi. Putin risponde a Trump: "Atto ostile, non serviranno a nulla". Intanto, la Cina ferma l'import di greggio e l'India è pronta a fare lo stesso. Grande spazio per la storica visita dei reali inglesi in Vaticano: Carlo e Camilla vedono Papa Leone XIV, dialogo su ambiente e pace. In evidenza anche le frizioni all'interno della maggioranza sulla Manovra e il terremoto arresti e scommesse che ha scosso l'Nba
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola oggi, dove a trovare maggiore spazio comunque è ancora la guerra in Ucraina. 'Sanzioni, Trump gela Putin' scrive in prima il Corriere della Sera, col leader russo che replica alla mossa del tycoon: "Atto ostile, non serviranno a nulla". Spazio anche allo scontro tra Tajani e Salvini sulla Manovra e storica alla visita dei reali d'Inghilterra in Vaticano: prima volta dopo lo scisma del 1534
- Su Repubblica si parla di 'guerra del petrolio' tra Trump e Putin. La Cina ferma l'import di greggio, anche l'India pronta allo stop. Di spalla, il terremoto che ha scosso l'Nba, con l'ombra della mafia nel caso che ha visto al centro le scommesse sulle star comprate. Anche qui in evidenza la Manovra, con Tajani contro i tecnici
- Sulla Stampa in apertura le parole del ministro Crosetto: "Prepariamoci anche a difendere l'Italia". Il ministro si rivolge direttamente ai soldati: "Oggi ogni scenario è possibile". Anche qui fotonotizia a centro pagina per lo storico incontro tra il Papa Leone XIV e re Carlo III
- Anche sul Messaggero si parla di 'guerra del petrolio'. con Pechina che frena le importazioni di greggio dopo le sanzioni di Trump alla Russia. Israele , veto americano all'annessione della Cisgiordania: Netanyahu ordina lo stop. Spazio anche alla cronaca, col manager ucciso a coltellate in strada a Torino: è giallo
- Vigilia di campionato sulla Gazzetta dello Sport, col Milan capolista di nuovo in campa stasera: a San Siro c'è il Pisa, stadio pieno e rossoneri a caccia del +4. Domani la super sfida tra Napoli e Inter: le due squadre arrivano al big match con stati d'animo opposti dopo la settimana di Champions
- Il sorprendente ko della Roma in Europa League in apertura sul Corriere dello Sport: gli uomini di Gasperini perdono il secondo match casalinngo contro i cechi del Viktoria Plzen, non basta il rigore di Dybala. Taglio alto per l'intervista al portiere del Parma Suzuki