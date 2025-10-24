Mense scolastiche, più cibi bio ma sprechi poco misurati: le migliori

Per Francesca Rocchi, vicepresidente di Foodinsider, il superamento del rifiuto di cibi necessari, come i legumi, parte da una strategia che punta ad accendere la curiosità nei bambini. "Per superare l’ostacolo del rifiuto di cibi doppiamente virtuosi per dieta e ambiente e che non si consumano più nelle famiglie, dobbiamo sempre considerare i bambini da ‘onnivori diffidenti’, uno processo naturale evolutivo che ci rende nei primi anni di vita, sospettosi su ciò che non conosciamo, su sapori e consistenze nuove”, afferma Rocchi che poi aggiunge: “Assaggi guidati, ricette buone e familiari, storie degli ingredienti e tempo per imparare nuovi sapori trasformano la diffidenza in curiosità e piacere”.