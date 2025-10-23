Messina, laurea per Sara Campanella, uccisa da compagno di corso

È stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio Biomedico, a quasi un anno dalla sua uccisione, Sara Campanella, la studentessa 22enne accoltellata a morte da un collega di corso che lei aveva respinto, Stefano Argentino, che si è tolto la vita in carcere l'agosto scorso. La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea alla mamma di Sara Campanella, Maria Concetta Zaccaria.

Il ricordo dei familiari di Sara e della rettrice dell'università

"Oggi è un giorno che avevamo sognato assieme a Sara. Ma che certamente avevamo sognato in modo diverso - ha detto la madre della studentessa - Sara aveva fatto tanti sacrifici. E oggi siamo qui per renderle omaggio. E per ricordarla. Noi porteremo la sua luce, ovunque, sempre e comunque. Lei vive in ognuno di noi. È stato un dono prezioso che Dio ci ha donato e lo ringrazio per avermi regalato questa creatura meravigliosa. Una ragazza straordinaria. Sara era amore e luce". "Un momento di particolare commozione per una città intera che è rimasta profondamente colpita da questo femminicidio - ha detto la rettrice di Messina - Sara era una studentessa che aveva brillantemente superato tutti gli esami e che aveva la capacità di saper ascoltare e la predisposizione ad aiutare il prossimo". Alla cerimonia erano presenti oltre ai familiari di Sara tutti i docenti e i colleghi e le colleghe della giovane studentessa palermitana e i sindaci di Messina e di Misilmeri: "Sara era l'immensità - ha detto Claudio, suo fratello - Sara vive".