Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Ucraina, con il "no" alla tregua da parte di Mosca e l'annullamento del vertice tra Trump e Putin. Intanto, l'Ue stila un piano in dodici punti per la pace a Kiev. Spazio anche all'incarcerazione dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per il caso dei finanziamenti libici nella campagna elettorale del 2007. Focus sulla Manovra: si tratta su banche e affitti brevi. Allarme natalità dall'Istat: "Mai così in basso"
- In primo piano la guerra in Ucraina e la "pace sempre più lontana". Nel frattempo, "salta il vertice tra Trump e Putin". Spazio anche all'incarcerazione dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, "isolato in 9 metri quadrati". In prima pagina anche il focus sul Medio Oriente, con minaccia di Trump: "Stati arabi contro Hamas". Poi, la Manovra: "Si tratta su banche e affitti brevi". Infine, un testimone sul caso Garlasco: "Quel biglietto del parcheggio non è di Sempio".
- In apertura la Manovra, con l'intesa sulle banche "più vicina" e il "dietrofront" sugli affitti brevi. Intanto, "il governo vede l'Abi ma Salvini rilancia: paghino di più". Spazio anche all'incarcerazione di Nicolas Sarkozy: "Arrestano un innocente". In prima pagina anche la guerra in Ucraina, con Putin che "gela Trump sulla tregua": "salta il vertice" tra i due. Intanto, l'Ue propone un piano in "dodici punti per la pace". Poi, il sit-in per Ranucci: "Via le querele".
- In primo piano, la guerra in Ucraina e il piano di pace in dodici punti per Kiev proposto dall'Ue. Tra i punti, "stop sulle attuali linee del fronte e supervisione a Trump". Intanto Mosca dice no alla tregua. Spazio anche all'incarcerazione di Nicolas Sarkozy, con le parole della suocera: "Carla distrutta, lui resisterà". In prima pagina anche le "nascite al minimo in Italia": "Il futuro è da inventare". Focus economico sull'accordo Leonardo: "Nasce il nuovo gigante dei satelliti con Airbus e Thales".
- In apertura l'allarme natalità dell'Istat: "Mai così in basso". Nel 2024 "370mila nascite, -10mila rispetto all'anno precedente". E ancora, "un italiano su 4 over 65: nel 2050 mancheranno 7 milioni di occupati". In primo piano anche l'incarcerazione di Sarkozy alla Santé di Parigi. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con il no alla tregua da parte della Russia e l'annullamento del vertice Trump-Putin. Intanto, l'Ue propone un piano per la pace. Infine, condannato a 3 anni l'aggressore che abusò di una 17enne. La vittima: "Vita stravolta".
- "Tanta Inter" è il titolo d'apertura della Gazzetta sulla vittoria dei nerazzurri contro la Royale Union Saint-Gilloise. "In gol anche super Dumfries e Calha Chivu" e "sabato la supersfida al Maradona". Spazio anche al "crollo Napoli", sconfitto dal PSV 6-2. Conte: "Troppi nuovi, anno complicato". In prima pagina anche la Juventus "senza paura", con Tudor a Madrid: "Ma quale crisi, è il calendario folle".
- "Chivu on fire" è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter contro la Royale Union Saint-Gilloise, "7° vittoria di fila". Sabato "sfida al Maradona". Intanto, "Napoli disastroso" perde 6-2 contro il PSV. Spazio anche alla Juve: "Incubo Mbappé". Stasera i bianconeri contro il Real Madrid alle 21. Tudor: "Crisi? No, paghiamo la pazzia del calendario". Spazio anche al tennis, con il focus su "tutti i big costretti a rinunciare per preservare il fisico": "Federer, Nadal, Djokovic e quei no alla Davis".
- In apertura la Juve e l'appuntamento di questa sera con il Real Madrid: "Tudor contro tutti". Il tecnico "sotto pressione attacca: calendari, arbitri, critiche e... se stesso". Spazio anche alla sconfitta del Napoli 6-2 contro il PSV, Conte: "Notte fonda". In prima pagina poi la vittoria dell'Inter 0-4 contro la Royale Union Saint-Gilloise: "Festa da primato". Infine il tennis, con Sinner che "tira dritto" dopo il no alla Davis.
- In apertura "allarme distretti" con "l'export in frenata", secondo l'analisi di Intesa-San Paolo. Spazio anche all'intelligenza artificiale, con OpenAI che "sfida Google sui motori di ricerca con il browser Atlas". In prima pagina anche l'allarme nascite "ancora in discesa" secondo i dati Istat: "Solo 1,18 figli per donna". Focus sulla criptoattività, con le "regole sulla tassazione delle plusvalenze". Poi, gli esteri con il piano dell'Ue per la pace a Kiev. E le parole di Parolin sui cristiani in Cisgiordania: "Inaccettabile accanimento".
- In primo piano la bozza della riforma di Nordio: "Per perquisire l'indagato si dovrà prima avvertirlo". La reazione di Bisogni (Csm): "Così spariscono le prove". Spazio al caso del giornalista Ranucci: "In piazza per Ranucci, mentre il Garante si prepara a multarlo". Poi, l'incarcerazione di Sarkozy e le parole di Plenel: "Vittoria, è mafio-politica". Focus anche sulla guerra in Ucraina, con il summit Trump-Putin saltato e il piano dell'Ue in dodici punti per la pace. Infine, il Medio Oriente: Vance in Israele per "salvare la tregua".
- In apertura la sentenza della Cassazione che "respinge l'ennesimo ricorso ed esclude definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra". E ancora: "Mai provato il riciclaggio. Soldi per il silenzio di Dell'Utri? Illogico". Spazio anche all'incarcerazione di Sarkozy a Parigi. In prima pagina anche l'annullamento del vertice Trump-Putin sull'Ucraina, mentre l'Europa propone un piano di pace in 12 punti. Poi, allarme Istat sulle nascite: "Culle italiane mai così vuote".
- "Attaccati al Trump" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'annullamento del vertice tra il presidente Usa e Putin per l'Ucraina. "La trattativa per fermare la guerra torna al punto di partenza". In prima pagina anche la Legge di Bilancio: "Destra divisa, la manovra è un cantiere" con "posizioni opposte sulle banche, cambio sugli affitti brevi, allarme sui tagli al cinema". Spazio anche al Medio Oriente con JD Vance in Israele che "promuove la Gaza 'israeliana'". Infine, la prima premier giapponese Sanae Takaichi.