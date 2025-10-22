Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
11 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Ucraina, con il "no" alla tregua da parte di Mosca e l'annullamento del vertice tra Trump e Putin. Intanto, l'Ue stila un piano in dodici punti per la pace a Kiev. Spazio anche all'incarcerazione dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per il caso dei finanziamenti libici nella campagna elettorale del 2007. Focus sulla Manovra: si tratta su banche e affitti brevi. Allarme natalità dall'Istat: "Mai così in basso"

