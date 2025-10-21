Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi gli scontri sulla manovra, con Fi e Lega contrari all’aumento della tassazione sugli affitti brevi. In primo piano l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket sulla superstrada Terni-Rieti, che ha portato alla morte di Raffaele Marianella: sospetti su gruppi di ultrà di estrema destra. Spazio anche alla tregua a Gaza, sempre più fragile, con Trump che avverte Hamas: “Se viola il cessate il fuoco sarà annientato”
- In primo piano “La tregua e la fiducia che manca”, con un’analisi di Giuseppe Sarcina sulla crisi in Medio Oriente. In alto spazio all’intervista ad Abu Mazen: “Ci stiamo preparando: Anp al posto di Hamas”. Al centro pagina il titolo politico “Manovra, scontro tra alleati”, sui contrasti interni alla maggioranza sulla tassa per gli affitti brevi. In spalla, l’inchiesta “Ranucci, l’esame sui video: la pista dei clan albanesi” e la notizia “Autista ucciso, tre fermati. Si indaga su ultrà di estrema destra”.
- In apertura “L’assalto al bus da ultrà di destra”, sull’omicidio dell’autista Raffaele Marianella e sull’arresto di tre persone. In primo piano anche: “Scontro sugli affitti brevi”, sulle tensioni nella maggioranza di governo sulla manovra. In evidenza a destra “La svolta francese in un furto napoleonico” e “L’autunno di Praga dove la normalità non è più liberale”. In taglio basso “Davis, il gran rifiuto di Sinner: L’ho già vinta due volte”. Spazio anche alla guerra in “Ucraina, Rubio sente Lavrov. L'Ue dice stop al gas russo”.
- In primo piano “Tasse su banche e affitti, il governo si spacca”, sui contrasti interni alla maggioranza sulla manovra con Tajani e Salvini in disaccordo e l’analisi “Meloni, benvenuta tra noi austeri”. In evidenza “Italia, no grazie”, il rifiuto di Jannik Sinner alla convocazione per la finale di Davis. In primo piano anche la guerra in Ucraina “Zelensky: “La guerra può finire davvero. Gas russo, stop Ue””. In spalla: “Furto al Louvre da Londra agli Usa: l’invisibile rete dei trafficanti”.
- In apertura la guerra in Ucraina “Il segnale di Zelensky: ‘La guerra può finire’”, con le parole del presidente ucraino e quelle di Trump “Possibile dividere il Donbass, difficile Kiev vinca”. In primo piano anche l’“Assalto al pullman, 3 arresti”, sul caso Rieti e il coinvolgimento di ultrà di estrema destra. Spazio anche alla manovra: “Statali, giallo sulla detassazione degli aumenti”. In evidenza anche “Sinner dice no alla Davis con l’Italia”. In taglio basso: “Liposuzione all’estero, muore dopo 20 giorni”.
- L’apertura è dedicata alla legge di bilancio con “Fisco, dall’Irpef alla casa ecco le novità. Maxi interessi sulla rottamazione”. In primo piano anche “La holding dei Benetton pronta all’ingresso nell’asset management”. Spazio anche a “Il conto dei dazi: a rischio 16,5 miliardi di export negli Usa” e a “Cina, nel terzo trimestre il Pil frena a +4,8%”. In taglio basso spazio a “BTp Valore, al debutto ordini per 5,4 miliardi”. In spalla: “In Cisgiordania scatta la violenza dei coloni contro i palestinesi”.
- In primo piano la manovra: “Scontro sugli affitti. In pensione dopo ma stipendi più alti”, con il focus sulle modifiche alla manovra e sulle tensioni nella maggioranza. In evidenza “Sinner, quella rinuncia alla Davis e il rischio ‘frattura’ con gli italiani”. In primo piano anche “Grillini in piazza per i giornalisti che disprezzano”, sul caso Ranucci. In spalla il commento “Colpire gli utili? È ragionevole (ma con misura)”. In taglio basso: “Basket più violento del calcio: fermati tre ultrà sospettati”.
- In apertura “Trump chiama: Meloni è più lontana da Kiev” sulla guerra in Ucraina con “Rubio sente Lavrov in vista del vertice a Budapest” e lo slittamento del “13° pacchetto di aiuti militari” all’Ucraina. In evidenza anche la manovra: “Rissa per la tassa sugli affitti brevi e i tagli alle marchette”. In taglio alto: “La sassaiola contro il bus dei tifosi della Pistoiese costa la vita a un autista di 65 anni. Non è il solito calcio, ma la Serie A2 di basket”.
- L’apertura del quotidiano è su “Scontro sugli affitti brevi. Pensioni, stop a Quota 103”, con focus sulle tensioni politiche legate alla manovra. In prima pagina anche il titolo “Vergogna”, dedicato alla morte dell’autista del bus colpito da un sasso dopo la partita di basket tra Pistoiese e Rieti. Tra gli altri temi, “Trump su Kiev: arriverà l’intesa, il post sull’Italia è un caso, Meloni: non tratto da sola” e “Sinner rinuncia alla Coppa Davis: una scelta difficile, ma si scatenano le polemiche”.
- Il quotidiano apre con un’analisi politica: “Kyiv, conti, armi. Tre anni di Meloni insegnano che trattare gli elettori da adulti non è necessariamente un modo per perdere consenso”. In primo piano anche: “Gli autogol del governo”, sulla manovra e le tensioni tra Tajani e Salvini. In evidenza anche “Zelensky disperde il rumore di fondo, tra Patriot e cessate il fuoco” e “Rubio parla con Lavrov”. In basso, spazio a “La mela di Schlein” e al commento “Landini dà i numeri”.
- L’apertura è dedicata a Gaza con il titolo “La guerra dopo”. Il giornale denuncia “Cento palestinesi uccisi in dieci giorni e 153 tonnellate di bombe sganciate”, definendo la tregua “un miraggio”. In primo piano anche: “Rieti, l’estrema destra dietro l’agguato” per l’uccisione dell’autista del bus. In basso, spazio a “Trump vuole chiudere la guerra senza Kiev” e a “Inerzia e propaganda, i tre anni di Meloni”.
- Il quotidiano apre con la foto del premier ungherese Viktor Orbán e il titolo: “Se questo è un mediatore” con il sommario “A Fidesz i rubli, a Budapest gli euro. Se Orban ospiterà il summit per l'Ucraina, dovrà uscire dalla zona d'ombra”. L’editoriale: “Il giusto spazio dei riformisti” In taglio basso: “Lombardo (Azione): sì agli asset russi per proteggere Kyiv”, “L’ultima di Hannoun: esalta le esecuzioni compiute da Hamas” e “Manildo sfida Stefani: il mio campo largo per un nuovo Veneto”.
- In apertura la manovra “Affitti brevi, banche e troppe tasse. La destra va in pezzi sulla manovra”. In alto a sinistra, Emanuele Felice firma “Legge di Bilancio codarda e inutile: all’Italia serve un nuovo fisco”. Tra i titoli centrali: “Lo scontro Schlein-Meloni spiegato bene”. In primo piano anche “Furia Netanyahu: usate tonnellate di bombe su Gaza”. In taglio basso: “La quantistica "forgia" la realtà Rovelli e le sue lezioni americane”.
- L’apertura è su Bruxelles con il titolo “L’Ue si rimangia il veto sulle auto a benzina”, sottolineando che “vince la pressione di Berlino” e che “Von der Leyen è pronta a varare un piano per salvare l’industria tedesca”. In evidenza anche “Sinner rinuncia alla Coppa Davis ed è polemica”. In taglio alto l’editoriale “Gentiloni e la fine dell’utopia verde”. In spalla spazio a “Gaza e Kiev: gufata doppia della sinistra” e “Trump avvisa i leader Hamas: vi sradico”.
- La prima pagina è dominata dal tennis con il titolo: “Sinner ripensaci”. Il quotidiano commenta la scelta del campione azzurro di non partecipare alla Coppa Davis. Il commento centrale recita: “Caro Jannik, l’azzurro conta”. Le sue parole: “Rinuncia sofferta, l'ho vinta due volte mi serve più riposo” Bertolucci: “Ci sta Occasione per Musetti”. In alto, spazio al calcio con “Inter, è l’ora di Pio” e “Napoli, è l’ora del gol”. In taglio basso l’approfondimento “Autista del bus ucciso: fermati tre ultra, il Rieti a porte chiuse”.
- L’apertura è dedicata alla Champions League: “Champions, che notte europio. Attrazione Esposito Napoli, l'ora di Lang”, con riferimento alle partite di Inter e Napoli contro Union e PSV. In alto: “Rocchi, l’ultima parola” dopo Milan-Fiorentina. In primo piano anche “il caso Marinelli”: “Uno, nessuno, settantamila”. In taglio basso: “Tudor rischia: il giudice è Sarri”, “Sinner: non gioco la Davis” e “Tre fermati e porte chiuse per Rieti”.
- L’apertura è sul calcio con “Tudor ha tempo fino al derby”, che racconta la posizione precaria del tecnico della Juventus “Domani il Real, poi altre 5 partite (tra cui lo Sporting in Champions): l'ultima col Toro l’8 novembre prima della sosta”. In alto, focus sulle italiane in Champions con “Bonny e Pio, fate ancora i Thuram” e “Serve McTominay, Conte lo spinge”. In taglio basso: “Simeone-Nkounkou, riscatto granata” e “Chiesa così sì! Riecco l’azzurro”. Spazio anche al tennis con “Sinner, no alla Davis. La scelta dolorosa”.