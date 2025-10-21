Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi gli scontri sulla manovra, con Fi e Lega contrari all’aumento della tassazione sugli affitti brevi. In primo piano l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket sulla superstrada Terni-Rieti, che ha portato alla morte di Raffaele Marianella: sospetti su gruppi di ultrà di estrema destra. Spazio anche alla tregua a Gaza, sempre più fragile, con Trump che avverte Hamas: “Se viola il cessate il fuoco sarà annientato”

