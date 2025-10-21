Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi gli scontri sulla manovra, con Fi e Lega contrari all’aumento della tassazione sugli affitti brevi. In primo piano l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket sulla superstrada Terni-Rieti, che ha portato alla morte di Raffaele Marianella: sospetti su gruppi di ultrà di estrema destra. Spazio anche alla tregua a Gaza, sempre più fragile, con Trump che avverte Hamas: “Se viola il cessate il fuoco sarà annientato”

    Cronaca: Articoli correlati

    Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, tre ultrà fermati

    Cronaca

    Nei loro confronti per la questura di Rieti "sono emersi gravi indizi di colpevolezza". Un quarto...

    Assalto pullman Pistoia

    Assalto bus Pistoia, fermate tre persone per omicidio volontario

    Cronaca

    Tre ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati per omicidio volontario: hanno 20, 31 e 53 anni....

    Treno travolge 3 ragazzi nel novarese, un morto e 2 feriti

    Cronaca

    Incidente ferroviario intorno alle 18.30 a Trecate: un ragazzo è morto e altri due sono rimasti...