Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, tre ultrà fermati

Proseguono le indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia : tre ultrà della Sebastiani basket Rieti sono stati fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del mezzo raggiunto da una sassaiola dopo il match di domenica sulla strada statale 79 verso Terni. In carcere sono finiti tre uomini di 31, 20 e 53 anni: nei loro confronti, ha detto la questura di Rieti, "sono emersi gravi indizi di colpevolezza". Un quarto ultrà della Sebastiani è indagato per favoreggiamento. Sui profili social dei tre fermati ci sarebbero immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo, ma al momento - secondo fonti investigative - non sarebbero emersi legami diretti con la galassia dell'estremismo di destra. Sembra però che in passato gli stessi fermati fossero stati già segnalati durante altri incontri di pallacanestro al palazzetto dello sport della città laziale, in cui si erano verificate tensioni con altre tifoserie ospiti.

Chi sono i 3 fermati

A portare gli investigatori verso i tre fermati sono stati gli agenti che in quei momenti scortavano il pullman, i quali avevano notato alcune persone con il volto travisato allontanarsi dopo essere salite su alcune auto parcheggiate sotto il cavalcavia. Uno dei mezzi è stato bloccato dalla polizia e con il passare delle ore sono spuntati i nomi: tre sospettati sono finiti in carcere per omicidio volontario. Ma nella chat tra tifosi potrebbero esserci ancora altri nomi di chi ha partecipato all'adunata per l'assalto al pullman, per questo gli investigatori hanno ascoltato diversi tifosi della Sebastiani Rieti. Nelle conversazioni su Whatsapp si fa riferimento a una spedizione punitiva pianificata da almeno tre tifosi della Sebastiani basket Rieti, ora sospettati di aver partecipato all'azione.

Proseguono le indagini

Non ci sono solo i contenuti dei cellulari al vaglio degli inquirenti. La polizia sta scandagliando le immagini registrate dalle telecamere presenti all'interno e all'esterno del palazzetto dove si è svolto il match. Gli investigatori hanno visionato i filmati registrati prima, durante e dopo la partita di basket tra Pistoia e Sebastiani, compreso il tragitto che porta dal palazzetto verso il bivio della superstrada per Terni, dove sono partiti i lanci di pietre e mattoni. Altri elementi sono stati acquisiti dall'analisi investigativa svolta nel corso della pausa tra secondo e terzo quarto, quando c'erano stati momenti di tensione tra le due tifoserie che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sotto la lente sono finite anche le celle telefoniche, per individuare chi al momento dell'agguato si trovava in quella zona, al bivio di Contigliano, dove non sono però presenti telecamere.