Assalto bus tifosi Pistoia basket, morto autista. Meloni: "Terribile"

Proseguono le indagini sull’assalto con pietre e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, avvenuto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, in cui ha perso la vita uno degli autisti del mezzo. Gli investigatori nella notte hanno sentito una decina di tifosi della curva della Sebastiani basket Rieti, la squadra di A2 che, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, aveva giocato contro la Estra Pistoia al PalaSojourner. Secondo la ricostruzione, fornita dalla Questura di Rieti, il pullman su cui viaggiavano i 45 tifosi toscani è stato assaltato nei pressi del bivio di Contigliano (Rieti), quando stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, ma già senza la scorta della Polizia. L'agguato è avvenuto poco dopo uno svincolo dove gli aggressori - si sospetta ultras della curva reatina - si sono nascosti attendendo il passaggio del pullman. Il secondo autista, Raffaele Marianella, di 65 anni, è stato colpito al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza del mezzo. Vano il tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti investigative, non c’è stato nessun fermo per l’assalto.

Meloni: "Assalto inaccettabile" Sul caso oggi è intervenuta la premier Meloni: "Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle", ha scritto sui social. "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia", ha aggiunto.