Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore autista

L’uomo è morto dopo essere stato colpito da un mattone. Il mezzo sarebbe stato assaltato mentre stava lasciando Rieti, dove si era disputato un incontro di pallacanestro di A2
Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti avrebbero assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo che si era disputato l'incontro. L'uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, sarebbe morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini.
Che cosa è successo
Secondo le poche informazioni finora trapelate, l'uomo deceduto, in seguito all'assalto del pullman con il lancio di diverse pietre verso il parabrezza del mezzo, è il secondo autista. A bordo c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani basket Rieti. Sul posto, oltre il 118, sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri. Il pullman è stato raggiunto dal lancio di sassi nella parte anteriore, il parabrezza in un punto risulta sfondato da una pietra, proprio all'altezza del sedile dove probabilmente era seduto il secondo autista, accanto al guidatore. Il parabrezza è incrinato ma non rotto anche dal lato del posto di guida, come documentato da alcune foto sui social.