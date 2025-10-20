Chi era Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'assalto al bus

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket

Cronaca
Facebook

L'uomo, 65 anni, era di origini romane ma residente a Firenze. Da qualche mese lavorava per l'azienda di trasporti Jimmy Travel, che da anni accompagna i tifosi pistoiesi in trasferta. Al momento dell'agguato si trovava accanto a un collega alla guida del  pullman: a ucciderlo una pietra che lo ha colpito alla trachea

ascolta articolo

 Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni l'autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l'agguato, con pietre e mattoni, subito dal pullman sui cui si trovava insieme a un suo collega, che era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket di ritorno dall'incontro con la Sebastiani Rieti che si era svolto nel tardo pomeriggio nel capoluogo sabino. Marianella era seduto a fianco del conducente e quando una delle pietre scagliate contro il pullman - si sospetta da ultras reatini non ancora identificati - ha sfondato il parabrezza lui è stato investito in pieno. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma al loro arrivo le sue condizioni erano già apparse gravissime. Il 65enne lavorava da qualche mese per l'azienda di trasporti Jimmy Travel, con sede ad Osmannoro, in provincia di Firenze. L'azienda opera da diversi anni insieme ai tifosi di Pistoia, accompagnandoli ovunque – in qualsiasi trasferta sul territorio nazionale – e senza mai aver avuto problemi di scontri o atti simili a quelli avvenuti nella serata di domenica. I responsabili dell’azienda si sono detti increduli e sconvolti per l’accaduto, così come il club biancorosso.

Ucciso da un sasso appuntito che ha raggiunto la trachea

Marianella, secondo quanto riporta Pistoiasport, è morto dopo essere stato colpito da un sasso appuntito che lo ha raggiunto alla trachea, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia  contro i reatini.  Già durante la gara si era verificati tentativi di contatto tra le opposte tifoserie, immediatamente separata dalle forze dell'ordine presenti al Palasojourner. 

Leggi anche

Assalto bus tifosi Pistoia basket, morto autista. Meloni: "Terribile"

Cronaca: Ultime notizie

Assalto bus tifosi Pistoia basket, morto autista. Meloni: "Terribile"

Cronaca

Proseguono le indagini su quanto accaduto ieri sera. Gli investigatori hanno sentito una decina...

Chi era Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'assalto al bus

Cronaca

L'uomo, 65 anni, era di origini romane ma residente a Firenze. Da qualche mese lavorava per...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

I più recenti sviluppi della guerra in Medioriente trovano largo spazio nelle aperture dei...

16 foto

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore autista

Cronaca

L’uomo è morto dopo essere stato colpito da una pietra. Il mezzo è stato assaltato mentre stava...

Omicidio Perugia, si cerca killer del giovane ucciso in un parcheggio

Cronaca

Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano, è stato ucciso nel corso di una rissa, tra venerdì...

Cronaca: i più letti