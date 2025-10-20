Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

I più recenti sviluppi della guerra in Medioriente trovano largo spazio nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con la tregua a Gaza "appesa ad un filo" dopo le ultime accuse di Israele ad Hamas ed i raid su Rafah. Spazio poi per le parole di Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina" e per lo choc in Francia dopo il furto al Louvre. Focus sui sassi lanciati contro il bus dei tifosi del Pistoia basket e sulla morte dell'autista e sui risultati della serie A