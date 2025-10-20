Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa

I più recenti sviluppi della guerra in Medioriente trovano largo spazio nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con la tregua a Gaza "appesa ad un filo" dopo le ultime accuse di Israele ad Hamas ed i raid su Rafah. Spazio poi per le parole di Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina" e per lo choc in Francia dopo il furto al Louvre. Focus sui sassi lanciati contro il bus dei tifosi del Pistoia basket e sulla morte dell'autista e sui risultati della serie A
- La guerra in Medioriente domina l'apertura: "Gaza, tregua appesa ad un filo". Israele "accusa Hamas, raid su Rafah". Stop temporaneo agli aiuti, "poi torna il cessate il fuoco". L'altro conflitto, Trump avvisa Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina". Parigi: "Furto al Louvre, choc in Francia. Rubati i gioielli di Napoleone". Basket, Rieti: "Sassi sul bus dei tifosi del Pistoia. Ucciso un autista". Serie A: "Leao ribalta la Fiorentina e il Milan vola in testa".
- Seria A: "Solo Milan". Leao "stende la Fiorentina, Allegri è primo". Decisivo un rigore contestato dai Viola, Pradè: "Errore enorme, uno scandalo". Super Como, la Juve crolla: "Tudor è sul filo. Con Real e Lazio il tecnico si gioca la panchina". Inter: "La rivoluzione dolce (ma vincente) di mister Chivu". Agguato mortale nel basket: "Sassate al bus dei tifosi di Pistoia al ritorno da Rieti, ucciso l'autista". F1: "Verstappen riapre il Mondiale".
- Seria A, Milan primo: "Comanda Max". La differenza è Leao, "ma la Viola si ribella". Rafa decisivo con una doppietta, Pradè accusa: "Assurdo il rigore del 2-1". La Juventus affonda a Como: "Cesc smonta Tudor". Pari della Lazio a Bergamo salvata da "provedel ed un palo". Tornano le coppe: "Gioventù Inter, Esposito con Bonny" mentre il Napoli "aspetta il vero Lucca".
- "Juve, Tudor bene?" è il titolo d'apertura, dopo il "tonfo choc" dei bianconeri a Como. "Igor è sempre più solo, adesso rischia sul serio". "CholiToro da record", l'attaccante dei granata reduce dal gol vittoria contro il Napoli esulta: "Cresciamo ancora!". Alcaraz omaggia Sinner: "Golf, sci, kart: ora sfidiamoci lì".
- Italia - Stati Uniti: "Asse tra Trump e Meloni sul politicamente corretto". E il presidente Usa "rilancia la possibile intesa sui dazi". Ucraina, diktat di Donald a Zelensky: "Cedi o sarai distrutto". Medioriente, Israele: "Nuovi raid sullla Striscia, tregua ancora appesa ad un filo". Parigi, rubati i gioielli di Napoleone: "Colpo in pieno giorno al Louvre, lo specchio di un Paese a pezzi". Garlasco: "Le mire dell'ex pm Venditti e l'indagine pilotata su Fontana".
- Focus sulle imprese in primo piano: "Investimenti, trend in altalena nei bilanci dal 2019". Spazio poi alla legge di bilancio: "Isee senza prima casa, impatto ridotto". Lavoro per i detenuti: "Tre tappe per i bonus fiscali a chi li assume". Istruzione: "Disersione scolastica in discesa, ora è al 9,8%. Poi giù lentamente".
- La politica in apertura: "Schlein balla da sola, pure Ranucci la lascia". Il conduttore di Report sulla bomba: "Non credo a mandanti politici". Le "sparate anti-Giorgia accolte con freddezza da giornali amici e partito". Medioriente, "il centrodestra contro i deliri di Hannoun". Intanto "Hamas colpisce civili e nemici, ripartono i raid". Flotilla: "Abusi? Non disse nulla. La Svezia smaschera Greta". Intervista a Borghi: "Vi spiego perchè la manovra mette d'accordo tutti".
- "Fenomenologia della Zanzara" è il titolo d'apertura. "Un'arena di mostruosità, complottismi, personaggi bordeline governata dall'alchimia funambolica tra i conduttori, Cruciani e Parenzo". Guerra in Ucraina: "Trump si è rimesso ad alzare la voce con Zelensky". In taglio alto l'editoriale del direttore Cerasa: "Deriva antidemocratica in Italia? Non scherziamo".
- Medioriente: "Raid e aiuti, Israele attacca Gaza. Il piano di Trump appeso ad un filo". Hamas e Netanyahu si accusano a vicenda di aver violato l'accordo, "nuova strage dell'Idf nella Striscia". Il nuovo ruolo della Turchia: "Il grande gioco di Erdogan, ora è il primo nemico di Bibi". Politica: "Condotte e i bonifici al capo di Urso jr". Il focus su Meloni: "Solida, ma il governo lascerà il nulla".
- Parigi: "Louvre, colpo da film in 7 minuti". Furto lampo in pieno giorno, "rubati nove pezzi di valore inestimabile dei gioielli di Napoleone". Due sono stati ritrovati, "tra cui la corona dell'Imperatrice". Calcio: "Testa alla Champions. Il Napoli perde il primo posto in classifica e vola ad Eindhoven in cerca di riscatto". Legge di bilancio: "Sale al 26% la tassa sugli affitti brevi". Meloni agli Usa: "Il woke vuole dividerci".