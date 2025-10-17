Allerta maltempo per arrivo di 3 cicloni sull'Italia. Previsioni meteo

Meteo, allerta maltempo per l'arrivo di tre cicloni sull'Italia. Le previsioniCronaca
Introduzione
Mentre prosegue l’ottobrata al Nord, il Sud fa i conti con una forte ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. A provocare i violenti temporali, il primo di tre cicloni: gli altri arriveranno sul nostro Paese tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni degli esperti e le zone interessate
Quello che devi sapere
Il maltempo
Una nuova ondata di maltempo sta interessando in queste ore l’Italia. Diverse regioni stanno attraversando una fase di instabilità atmosferica che, spiegano gli esperti, porta piogge e temporali. Ma non ovunque: a essere colpito dal brutto tempo è il Sud, mentre al Nord prosegue ancora per qualche giorno l'ottobrata.
I temporali
Nelle prossime ore sono attesi su alcune regioni violenti temporali: come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sono generati dallo scontro tra il calore del mare - ancora presente alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno - e le prime perturbazioni fredde.
Le regioni colpite dal maltempo
Oggi, venerdì 17 ottobre, è “una giornata difficile, specie al Sud”, ribadisce l’esperto. Ma quali sono le regioni interessate dalle forti piogge? La giornata turbolenta, come detto, riguarda il Meridione, soprattutto le regioni peninsulari: Calabria, Basilicata, Puglia e Campania sono le più esposte. In queste zone sono previste precipitazioni forti e, soprattutto lungo i versanti ionici, anche violenti temporali. In Calabria e nel basso Salento, poi, potrebbero verificarsi anche grandinate e colpi di vento. A tratti, il maltempo potrebbe toccare anche Abruzzo e Molise.
Le altre regioni
E il resto d’Italia? Sulle altre regioni del Centro il meteo oggi dovrebbe mantenersi più stabile, soprattutto su Lazio, Umbria e Toscana. Al Nord in mattinata le nubi coprono i cieli di Piemonte, Romagna e alta Lombardia, ma col passare delle ore sono attese schiarite. Tempo asciutto e soleggiato altrove, soprattutto su Emilia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
L’allerta meteo
Per oggi, venerdì 17 ottobre, la protezione civile ha diramato allerta meteo nelle seguenti zone:
- Allerta arancione per rischio temporali in Salento (Puglia)
- Allerta arancione per rischio idrogeologico in Salento (Puglia)
- Allerta gialla per rischio idraulico sul versante Jonico centro-settentrionale della Calabria
- Allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro); Calabria( versante Jonico Centro-settentrionale); Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea); Puglia (Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno); Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico)
- Allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro); Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale); Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea); Puglia (Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno); Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico).
I tre cicloni
Come spiega ancora l’esperto, quello di oggi al Sud “sarà l'ultimo colpo del primo ciclone di una serie di tre”. Questo periodo molto instabile, infatti, vede un ciclone che sta per passare e altri due in rotta verso l'Italia. Dopo il maltempo di oggi, venerdì 17, un miglioramento del meteo è atteso per sabato 18. Domenica 19 ottobre, poi, è previsto l'arrivo di un secondo ciclone dall'Algeria verso l'estremo Sud: dovrebbe colpire ancora una volta Sicilia e Calabria, con tante altre piogge. Il terzo ciclone, infine, dovrebbe colpire lunedì 20 ottobre il settentrione e parte del Centro Tirreno.
Cos’è l’ottobrata
Per ora comunque, mentre l’attenzione per il maltempo è sul Sud, il Nord sta ancora beneficiando della prevalenza di sole e temperature miti. È la cosiddetta “ottobrata”: si tratta di un periodo, tipico delle prime settimane di ottobre, in cui l’alta pressione nell’area del Mediterraneo regala giornate di fine estate, con tempo stabile e soleggiato, clima mite, temperature gradevoli. Il nome deriva dalle tradizionali “ottobrate romane”, con i romani che fino ai primi del Novecento approfittavano di queste giornate più calde di ottobre per festeggiare la fine della vendemmia e fare gite fuoriporta.
Le previsioni
Tornando alle previsioni, quindi, oggi è atteso ancora tempo instabile al Meridione, con piogge soprattutto nelle regioni Adriatiche centro-meridionali e il Sud peninsulare. Tempo stabile e soleggiato sul resto d'Italia. Il primo ciclone, comunque, abbandona gradualmente il nostro Paese. Sabato dovrebbe essere una giornata stabile e soleggiata al Centro e al Nord. Al Sud meteo in miglioramento, ma ancora qualche nube. Dall’Africa, però, si avvicina il secondo ciclone e il tempo in serata peggiora in Sicilia e in Calabria. Domenica, a causa del ciclone africano, tempo instabile al Sud, soprattutto sulla Calabria ionica. Al Nord aumenta la nuvolosità, più soleggiato al Centro. La settimana si apre con un’altra perturbazione in arrivo e tempo in peggioramento al Nord, soprattutto su Liguria e Lombardia. Martedì il terzo ciclone dovrebbe colpire il Centro e il Settentrione, soprattutto Toscana, Marche, Lazio, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Poi dovrebbe tornare l'anticiclone fino al week-end. Ma, come sottolineano sempre gli esperti, la situazione è in evoluzione e le previsioni potrebbero cambiare.
