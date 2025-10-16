Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate sul balcone di casa a Milano. Spazio anche alla situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo: Trump minaccia Hamas chiedendo "il disarmo" o "farò tornare Israele nella Striscia". Focus anche sulla Manovra, con le banche che "dividono il governo" mentre "si tratta" su imprese e incentivi