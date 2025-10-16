Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate sul balcone di casa a Milano. Spazio anche alla situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo: Trump minaccia Hamas chiedendo "il disarmo" o "farò tornare Israele nella Striscia". Focus anche sulla Manovra, con le banche che "dividono il governo" mentre "si tratta" su imprese e incentivi 

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Lo storico accordo di pace per Gaza siglato a Sharm el-Sheik domina le aperture dei giornali. In...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi....

16 foto

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Cronaca

Si è svolta oggi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people",...

15 foto
Marcia Pace

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta il reato di strage

    Cronaca

    Domani l'interrogatorio di garanzia dei fratelli Ramponi, responsabili della deflagrazione che ha...

    Esplosione a Castel D'Azzano, morti i tre carabinieri

    Massacro Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere

    Cronaca

    A cinquant’anni da una delle stragi più note della cronaca nera italiana e a venti dal massacro...

    A Cesena l'Agorà Festival, una grande piazza delle idee: ospiti e date

    Cronaca

    La prima edizione dell'evento si terrà dal 24 al 26 ottobre. Tutti gli appuntamenti si...