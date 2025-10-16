Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa dal compagno con 24 coltellate sul balcone di casa a Milano. Spazio anche alla situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo: Trump minaccia Hamas chiedendo "il disarmo" o "farò tornare Israele nella Striscia". Focus anche sulla Manovra, con le banche che "dividono il governo" mentre "si tratta" su imprese e incentivi
- In apertura la situazione in Medio Oriente dopo la firma dell'accordo di pace a Gaza. Trump al gruppo militare palestinese: "Disarmo o farò tornare Israele nella Striscia". Intanto, "carabinieri schierati al valico degli aiuti". Spazio anche alla Manovra: "Imprese e incentivi, si tratta. Pressing sui soldi delle banche". In prima pagina l'ennesimo femminicidio: Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno sul terrazzino di casa a Milano
- In primo piano la Manovra: "Le banche dividono il governo". L'Abi "fa muro sulla tassazione straordinaria per reperire 4,5 miliardi". Intanto, "pressing di Tajani su Giorgetti". Spazio anche al Medio Oriente con Trump che minaccia Hamas: "Se non restituisce i corpi degli ostaggi, Israele attaccherà al mio segnale". In prima pagina anche il femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa dal compagno in casa con "la polizia già alla porta". Infine, Paola Cortellesi apre la Festa del Cinema di Roma
- La difesa europea domina l'apertura: "Droni, missili e satelliti: lo scudo spaziale della Ue". La Commissione Ue si rivolge agli Stati membri: "Raddoppiate gli acquisti comuni sulla difesa". Intanto Trump minaccia Hamas: "Si disarmi o Israele attacca". In primo piano anche il femminicidio di Pamela Genini a Milano: "Quell'orrore senza fine". Focus sull'economia e sulla Manovra con lo "stop delle banche": "No a nuove tasse". Infine, il "terremoto" nel M5S, con Appendino che sfida Conte: "Col Pd perdiamo"
- In apertura la Manovra: "Più aiuti sulla casa e scala mobile salva-stipendi". Il documento è stato "inviato alla Ue". In primo piano anche il femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, uccisa dal compagno con 24 coltellate sul balcone di casa a Milano: "Uccisa davanti a tutti". Spazio anche al Medio Oriente con l'approfondimento di Leonardo Tricarico: "Il patto con Hamas per blindare la fase 2". E l'editoriale di Paolo Pombeni: "L'equilibrio che serve tra tecnici e politici"
- In primo piano l'intervista a Gianluigi Donnarumma: "Vedo Milan". E ancora: "Sono incuriosito dalla svolta di Allegri: conosco quel mondo, ora posso riuscire a vincere lo scudetto". Spazio anche all'Inter, con Lautaro: "Non si ferma più: segna con l'Argentina, sabato è all'Olimpico". E poi le parole di Francesco Totti: "Roma, ti servirà l'elmetto". In prima pagina anche il tennis, con il ritorno di Jannik Sinner, che batte Tsitsipas a Riad: "Sto bene"
- In apertura l'intervista a Nicolò Zaniolo: "Roma, mi scuso. Ora cerco la gioia". E ancora: "All'Olimpico esultai nel modo sbagliato, stavo attraversando un periodo complicato. Gli errori mi hanno portato a essere quello che sono oggi. Spero solo di convincere Gattuso". Spazio anche al ritorno de "l'intoccabile Pioli" a San Siro: "Cercherà il rilancio dove veniva osannato con un famoso coro". Infine, il tennis con Sinner che batte Tsitsipas 6-2 6-3 a Riad
- In primo piano l'appuntamento di domenica con Como-Juve e "la sfida tra i due talenti in acesa": "Paz-Yildiz futurshow". Spazio poi all'intervista a Patrick Vieira sul Golden Boy 2025: "Giocate per strada e riavrete Alex&Totti". E ancora: "Per allevare un giovane talvolta si possono sacrificare i tre punti". In prima pagina anche il Torino con Zapata, "un Toro da 30 minuti". E poi, il tennis con "rullo Sinner" che travolge Tsitsipas 6-2 6-3 e "stasera test Djokovic"
- In apertura la lòegge di bilancio: "Rottamazione, rata minima a 100 euro. Imposta di soggiorno, doppio aumento". Le parole del presidente di Confindustria: "Il debito è nuna priorità, ma la crescita è una necessità". Spazio anche a Stellantis: "L'investimento record negli Usa fa temere per gli impianti italiani". Focus anche sugli esteri e in particolare in Medio Oriente dopo i raid in Cisgiordania: parla il cardinale Pizzaballa che propone "cambi ai vertici per Israele e Hamas"
- "Crescono evasione e reati di strada" è l'apertura del Fatto Quotidiano. Nel 2022 "tasse evase sopra i 100 miliardi. La destra ha varato 48 pacchetti inutili: criminalità diffusa e violenze di genere sono salite dell'1,7%", riferisce il quotidiano. Spazio anche all'Ucraina, con Zelensky che "vuole 60 miliardi": "Donateci lo 0,25% del Pil". In prima pagina anche il femminicidio di Pamela Genini, "uccisa dopo una vita in fuga dall'ex"
- In primo piano la Manovra: "Bonus e tasse: ecco cosa cambia". Tra le novità, "nuovo Isee, 60 euro alle mamme, flat tax al 10% sugli aumenti di stipendio". Spazio anche al femminicidio di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate nella sua casa a Milano. In prima pagina anche la risposta Flotilla alle polemiche: "Tenetevi l'Ambrogino d'Oro". Dopo la firma dell'accordo a Sharm el Sheikh, "anche l'Italia nel board per ricostruire la Striscia". Sul fronte M5s, Appendino avverte: "Dipendenti dal Pd, potrei dimettermi"
- "Facoltà di controllo" è il titolo in prima pagina del Manifesto sulle università italiane sull'idea di istituire "un rappresentante del ministro nei consigli di amministrazione di tutte le università". Spazio anche all'intervista al medico Ahmed Muhanna, liberato da Israele: "686 giorni di cella per il mio camice". Nel frattenmpo, "Rafah chiusa e altri raid su Gaza". In prima pagina anche l'Ucraina con "un milione e mezzo di ucraini" che "evita la leva" e le parole di Hegseth alla Nato: "Stop agli scrocconi"
- "La rete di Hamas in Italia" è l'apertura di Libero dedicata a uno studio statunitense secondo cui "i palestinesi hanno da anni basi operative nel nostro Paese", con "miliziani armati pronti a colpire". In prima pagina anche le parole di Appendino che avverte Conte sul campo largo: "Pronta a dare le dimissioni". Focus anche sulla Manovra, con l'intervento di Claudio Durigon (Lega): "Ceto medio e fasce deboli al centro, così abbiamo costruito la Manovra"
- In apertura la situazione in Medio Oriente dopo la firma degli accordi di pace: "Meloni rincorre gli affari a Gaza, ma l'Italia è solo una comparsa". La premier ha nominato Bruno Archi come "inviato speciale alla ricostruzione", ma "il nostro Paese sconta il ritardo nei confronti degli altri partner europei". In primo piano anche il femminicidio di Pamela Genini: "La colpa è di tutti". In prima pagina anche l'editoriale di Rino Formica: "Il colonialismo imperiale degli Stati Uniti trumpiani"