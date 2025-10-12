Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la situazione a Gaza fra liberazione degli ostaggi, aiuti e il ruolo dell'Italia nella ricostruzione. Spazio anche a Manovra e Trump. Poi le elezioni in Toscana, la vittoria della Nazionale alle qualificazioni per il Mondiale e la morte di Diane Keaton
- Apertura con titolo "Gaza, vertice sulla ricostruzione". Witkoff, Jushner e Ivanka Trump in trionfo a Tel Aviv. Hamas frena sul disarmo. Carabinieri e sminatori, iL piano dell'Italia per il dopoguerra. Meloni domani in Egitto. Le opposizioni: abbassi i toni. Spazio anche alla morte di Diane Keaton, ai dazi, al Nobel a Machado e alle elezioni regionali
- Apertura con titolo "A Gaza orrore e aiuti". Nella Striscia si scava tra le macerie. Witkoff, Kushner e Ivanka a Tel Aviv, fischi per Netanyahu. Ostaggi e prigionieri pronti allo scambio. La Casa Bianca invita l'Iran al vertice sulla ricostruzione. E ancora: "La Toscana va al voto, campo largo per il bis"
- Apertura con titolo "Hamas minaccia la pace: 'Non cediamo le armi'". Ripartono gli aiuti, i dubbi Onu. Gli Usa: non mandiamo truppe a Gaza. Si avvicina il rilascio degli israeliani sequestrati. Roma: più carabinieri e un ospedale per i feriti. Poi la morte di Diane Keaton: "Una diva a Manhattan", un sondaggio sui cortei pro Gaza e la Manovra
- Apertura con titolo "A Gaza anche militari italiani". Artificieri in campo per sminare la Striscia, rafforzata la presenza dei Carabinieri. Arrivano i viveri, Hamas a Trump: 'Ostaggi liberi domani'. C'è il primo nato dopo la tregua. Spazio alla vittoria della Nazionale italiana sull'Estonia. E ancora: "Carte a prezzi folli, pestaggi e spari per i Pokémon", agguato e rapina a Frosinone, un gambizzato a Latina per figurine che valgono come Rolex
- Apertura con titolo "Vediamo Azzurro". L'Italia vince in Estonia, playoff a un passo. In gol Kean (che va ko), Retegui e Pio Esposito, papera di Donnarumma: 3-1. Martedì Israele a Udine. Gattuso: "Battiamoli e prepariamo gli spareggi". Spazio anche a Pogacar che ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di Lombardia
- Apertura con titolo "Senza storia". Gattuso vince 3-1 a Tallinn: segna anche Pio Esposito. Haaland batte 5-0 Israele. Italia condannata allo spareggio per il Mondiale. La differenza reti non ci dà speranze: Erling a +26 e gli azzurri a +7. Kean, gol e allarme. Retegui firma il 2-0 e sbaglia anche un rigore
- Apertura con titolo "Italia, così ci crediamo". 3-1 in Estonia, Norvegia boom, spareggio quasi sicuro ma Gattuso ci sta ridando una Nazionale. Tutti i bomber a segno: Kean (che poi si fa male), Retegui (dopo un rigore sbagliato) e Pio Esposito (splendido gol). Peccato per la papera di Gigio. Terza vittoria su tre nel nuovo corso. Haaland (altra tripletta) quasi irraggiungibile, ma con questo spirito la qualificazione ai Mondiali non è un miraggio. Martedì Israele. Il ct: "Vinciamo così possiamo preparare bene i playoff"
- "Una pace almeno da Oscar": Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi da anni nelle mani di Hamas, mentre la leadership del premier Netanyahu è alla prova della storia, con un punto di svolta atteso da decenni. Parla l'analista e accademico israeliano Kedar: "Con la tregua nella Striscia, i miliziani di Hamas entreranno in sonno per preparare la prossima guerra allo Stato ebraico". Il Nobel per la Pace è stato assegnato a Machado, Iron Lady di Caracas, lottatrice per la democrazia in Venezuela