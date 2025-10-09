Konsumer e il progetto per prevenire e curare dipendenze patologiche

"Le analisi - ha spiegato Fabrizio Premuti , presidente di Konsumer - suddividono le tipologie di soggetti a rischio e problematici in 3 gruppi: i giovani dai 14 ai 19 anni, altrimenti detti nuova Generazione Zeta, gli adulti e gli over 65 anche definiti Silver Age. Secondo le ultime ricerche IPSAD\ESPAD del CNR, oltre il 40% dei giovani gioca, senza la necessaria maturità, mentre il 9,3% degli adulti tra 18 e 40 anni ed il 3,5% delle persone tra 61 e gli 84 anni sono a rischio". "Questo conferma che si tratta di un fenomeno che non conosce né distinzione geografica né tantomeno di età e nemmeno di tipologia di gioco, con un preoccupante aumento anche di minorenni che, per legge, non potrebbero accedere al mondo del gambling, e di utilizzo dei giochi online" ha evidenziato Premuti.

"Non dipendo, scelgo"

Tra le Regioni dove si gioca di più a livello legale, secondo i dati ADM, è la Lombardia. Il progetto "Non dipendo, scelgo" che è nato prima a Civitanova e di Termoli, oggi ha una sede anche a Milano e in provincia di Savona: "Ma - ha sottolineato Premuti - il quartier generale è a Roma in locali a noi assegnati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dove combattiamo il gioco d'azzardo ma, più in generale, ogni tipo di dipendenza". Ad aiutare l'associazione, un pool di psicologi e un numero telefonico (lo 06.89020610 o l'800661501) a cui rivolgersi. Konsumer ha inoltre messo in piedi una piattaforma di e-learning, con la quale offre un supporto tecnico, costante e continuo, che serve ai Centri di ascolto attivi sui vari territori ma anche a quelli che sono in via di costituzione. Il servizio ha fatto registrare, nel 2024, 780 richieste informative, di cui 464 palesi e 316 in forma anonima: "Il Lazio è la regione con più contatti, 211, e ha generato 33 incontri a distanza e 5 in presenza. Il gioco d'azzardo patologico è la dipendenza prevalente, seguono gli stupefacenti, l'alcool, i videogiochi e le abitudini alimentari, come bulimia o anoressia. Fa pensare il fatto che il 40% delle persone che si rivolgono a noi dopo numerosi tentennamenti preferisce rimanere anonima. Una volta raccolti ulteriori casistiche intendiamo organizzare un convegno sul tema presso l'Università di Tor Vergata" ha concluso il Presidente di Konsumer Italia.