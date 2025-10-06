Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Operazione "Termine", maxi blitz contro il narcotraffico internazionale: 71 misure

Cronaca
©Ansa

Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco

ascolta articolo

I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno operato, in diverse regioni italiane, nell'ambito di un maxi blitz contro il narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma, coordinati in particolare dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

Oltre 400 carabinieri impegnati

L'operazione, denominata in gergo "Termine", è stata condotta nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata e ha visto impegnati oltre 400 carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti. Coinvolti anche lo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", i Nuclei Cinofili dell'Arma e l'11esimo Nucleo Elicotteri di Cagliari. 

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Cronaca

Nuovo Codice della strada, cosa cambia per le condanne per droga

L’articolo 187 prevede una semplificazione in merito al concetto di “condotta illecita” provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ecco cosa cambia

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maxi blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 misure

Cronaca

Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i...

Esplosione in un'officina a Pomigliano, morto uno degli operai feriti

Cronaca

Vasile ⁠⁠Bujac, 31enne di origine moldava, era rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con l’inizio...

16 foto

Maltempo colpisce Romagna e Friuli, temporali e venti forti al Sud

Cronaca

Dal Nord al Sud l'Italia sperimenta freddo e maltempo. Azionato il Mose a Venezia, prima nevicata...

Escursionista francese di 72 anni trovato morto sulle Alpi Apuane

Cronaca

L'uomo risultava disperso già da ieri dopo che era partito da Modena e stava proseguendo sulla...

Cronaca: i più letti