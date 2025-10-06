Maxi blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 misure

Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco
I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno operato, in diverse regioni italiane, nell'ambito di un maxi blitz contro il narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma, coordinati in particolare dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, hanno eseguito 71 provvedimenti a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.
Oltre 400 carabinieri impegnati
L'operazione, denominata in gergo "Termine", è stata condotta nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata e ha visto impegnati oltre 400 carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti. Coinvolti anche lo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", i Nuclei Cinofili dell'Arma e l'11esimo Nucleo Elicotteri di Cagliari.
