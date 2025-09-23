Roma, nasconde 66 chili di cocaina in casa: arrestato 35enne

Maxi sequestro di droga a Roma che ha portato agli arresti un uomo di 35 anni, originario della Capitale e già noto alle forze dell'ordine. In base al materiale sequestrato dai militari nella sua abitazione, è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione ed è stato portato nel Carcere di Regina Coeli. Trovati quasi 70 chili tra cocaina, cocaina rosa, hashish e marijuana, oltre che armi da fuoco e contanti. Nel box auto dell'abitazione, un pianto di videosorveglianza installato a presidio.

Duro colpo allo spaccio di droga in Piazza Bologna

Arrestato dai carabinieri di piazza Bologna, il 35enne romano nascondeva 66 chili di cocaina, di cui un chilo di cocaina rosa, 90 grammi di hashish e 1,2 chili di marijuana, 54 mila euro in contanti e due pistole comprensive di munizioni. I militari durante un'attività di controllo del territorio, hanno notato un uomo vicino alla propria abitazione, che con atteggiamento sospetto si allontanava velocemente al passaggio della pattuglia. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di procedere alla sua identificazione e, dopo aver perquisito anche la sua auto e la sua abitazione con il supporto dell'unità cinofila, oltre alle sostanze stupefacenti e ai contanti, hanno trovato anche cinque telefoni cellulari, un libro mastro riportante cifre, numeri e conti e materiale utile a tagliare, pesare e confezionare la droga, una macchina per sottovuoto e una macchina per contare il denaro.

Sequestrate due pistole

Sequestrate anche due pistole, una Hege waffen west Germany, calibro 7.65 con matricola abrasa, compresa di caricatore con 5 colpi, e una Beretta, calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di due caricatori con 6 colpi ed ulteriori 5 munizioni di tipo da guerra. Nel box auto invece, i carabinieri hanno rinvenuto un impianto di videosorveglianza installato a presidio, dove era custodita parte della droga. Dopo l'arresto il 35enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria mentre, la droga e tutto il materiale rinvenuto dai carabinieri è stato sequestrato. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto.