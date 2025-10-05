Maltempo, forte vento in Romagna e Friuli Venezia Giulia

L’ondata di pioggia e vento sta colpendo in queste ore la costa adriatica, ma il picco si dovrebbe esaurire in mattinata. Il sindaco di Cervia raccomanda di evitare la spiaggia. Mareggiata a Cesenatico. Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste. In queste due zone sono anche in vigore delle allerte meteo

Pioggia e forte vento stanno colpendo in queste ore la costa adriatica, in particolare la Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti, l’ondata di maltempo si dovrebbe esaurire in mattinata. In queste due zone sono anche in vigore delle allerte meteo ( LE PREVISIONI DI SKY TG24 ).

Forte vento e mareggiate stanno colpendo la Romagna, come previsto dall'allerta arancione della Protezione civile. "In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea", scrive il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli, che ha predisposto l'apertura del Centro operativo comunale. "Si raccomanda la massima attenzione: non accedere alle pinete, evitare parchi, zone alberate e zone con allestimenti precari, evitare la spiaggia e le banchine del porto canale, evitare scantinati e seminterrati nella zona del porto canale e della fascia costiera", continua il primo cittadino. A Cesenatico "sono cominciati allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari, prestare attenzione e non rivolgersi in quelle zone", avvisa il sindaco Matteo Gozzoli. "La mareggiata che sta interessando la nostra costa è molto violenta con valori al di sopra delle medie storiche. Abbiamo l'altezza del mare a +1.24 metri sul livello del medio mare e vento a 80km. Diverse zone del litorale da Zadina a Villamarina risultano allagate, stiamo intervenendo per chiudere le strade allagate, non dirigersi sui lungomare se non per necessità", avvisa il sindaco.

In Friuli temporali e forte vento

In Friuli Venezia Giulia a partire da mezzanotte i flussi umidi da sud-ovest in quota e vento di scirocco hanno determinato temporali e piogge intense sulla regione. Nel corso delle ore il fronte ha raggiunto le Alpi determinando l'ingresso di aria fredda da nord con l'abbassamento delle temperature. Alcune raffiche sono state misurate in quota: 110 km/h sul Monte Rest, 100 km/h sul Monte Prat. Le piogge sono aumentate progressivamente interessando in particolare la fascia orientale; per ora le piogge sono risultate moderate sulla regione, intense sulla fascia orientale con i massimi tra la pianura Udinese, l'Isontino e il Cividalese. Dal pomeriggio tuttavia è atteso un deciso miglioramento con la cessazione delle piogge e il veloce calo della Bora. Al momento non si sono registrate segnalazioni di forte criticità.

Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste

A Trieste dalla notte scorsa si segnala bora sostenuta con raffiche oltre i cento chilometri orari, pioggia battente e calo delle temperature. Il brusco peggioramento era previsto dalla Protezione civile che ha diffuso un bollettino con allerta gialla, in vigore fino alle 14. Il maltempo riguarda soprattutto la fascia orientale della regione con vento forte sulla costa. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, tuttavia sono diversi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per cornicioni e infissi pericolanti oppure per rami che rischiano di cadere. Sono state sospese le corse del battello Delfino Verde che collega Trieste a Sistiana. Piogge intense nelle zone Isontino, fascia lagunare, Carso con possibili mareggiate tra Grado e Lignano.