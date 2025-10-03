Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa

Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate dalla polizia di Stato. In questa fase l'attenzione è concentrata su un canalone in via Carlo Salinari

Prosegue per il terzo giorno la ricerca della trentottenne travolta mercoledì mattina da una massa di acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate, per motivi di ordine pubblico, dalla polizia di Stato. In questa fase l'attenzione è concentrata su un canalone in via Carlo Salinari, traversa di via Olanda, dove ieri pomeriggio era stato trovato il portafogli della donna con all'interno la foto di uno dei tre figli.