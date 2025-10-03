Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa

Cronaca
©Ansa

Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate dalla polizia di Stato. In questa fase l'attenzione è concentrata su un canalone in via Carlo Salinari

ascolta articolo

Prosegue per il terzo giorno la ricerca della trentottenne travolta mercoledì mattina da una massa di acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito Favara. Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate, per motivi di ordine pubblico, dalla polizia di Stato. In questa fase l'attenzione è concentrata su un canalone in via Carlo Salinari, traversa di via Olanda, dove ieri pomeriggio era stato trovato il portafogli della donna con all'interno la foto di uno dei tre figli. 

Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini

Escavatori per rimuovere detriti, un robot con telecamere fornito da Aica per esplorare i cunicoli, il Saf dei vigili del fuoco pronto a intervenire in acqua e quattro unità cinofile, tra cui un Border Collie impiegato anche nelle operazioni di soccorso dopo il sisma di Amatrice. Accanto alle forze dell'ordine ci sono anche i familiari, con il marito della donna in prima linea nelle ricerche. 

Approfondimento

Favara, donna dispersa dopo un nubifragio: ritrovato portafoglio

Cronaca: Ultime notizie

Da Roma a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Cronaca

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud...

15 foto

Guerra Ucraina, Putin: "Con missili Tomahawk nuova escalation". LIVE

live Cronaca

"Questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti" ha affermato il presidente...

Sciopero generale, disagi per treni. Usb: "300mila a Roma". LIVE

live Cronaca

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una...

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa

Cronaca

Le operazioni sono riprese alle prime luci dell'alba e vengono coordinate dalla...

Pro Gaza, ferita da lacrimogeno a Bologna rischia un occhio

Cronaca

Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in...

Cronaca: i più letti