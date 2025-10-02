Favara, donna dispersa dopo un nubifragio: ritrovato portafoglio

La borsetta recuperata quest'oggi, intorno alle 17, nel vallone fra Favara e Agrigento e che inizialmente si credeva appartenere a Marianna Bello, la trentottenne travolta ieri dalla piena d'acqua durante un nubifragio, in realtà non era della donna. I familiari hanno escluso con decisione che quell'oggetto le appartenesse, spiegando che si trattava di un rifiuto abbandonato in campagna. Intorno alle 18,30 è stato invece ritrovato e riconosciuto come suo un portafogli, rinvenuto sempre nello stesso vallone. Al suo interno era presente la foto di uno dei tre figli della donna. Ancora in precedenza, tra l'altro, era stata trovata anche una scarpa che potrebbe appartenere alla stessa donna. Qualcuno tra i familiari avrebbe riconosciuto la calzatura. Il ritrovamento è stato fatto in aperta campagna, sempre nel vallone che porta al depuratore di Favara.