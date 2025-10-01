Maltempo, nubifragio nell'Agrigentino: una donna dispersa a Favara

Una 38enne è stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto, rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco e diversi volontari ascolta articolo

Maltempo in Sicilia. La pioggia si è abbattuta nell'Agrigentino, trasformando le strade di Favara in fiumi in piena. Una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua subito dopo essere scesa dall'auto. Le forze dell'ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri.

©Ansa

Nubifragio a Favara, donna dispersa Ha 38 anni, è sposata e mamma di 3 figli, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si è abbattuto nel paese dell'Agrigentino. Marianna Bello è stata trascinata dalla furia dell'acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo. Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e ai pompieri sommozzatori di Palermo, già in azione, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco di Catania, che a causa del maltempo non può al momento alzarsi in volo. Alle ricerche collaborano i familiari della donna, cittadini e anche il sindaco Antonio Palumbo.

©Ansa

Sommozzatori a Favara Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera e, appena scesa, sarebbe stata sopraffatta dal forte flusso d'acqua. Le operazioni si concentrano soprattutto in un convogliatore presente nell'area. Nelle ultime ore Favara è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato l'allagamento di diverse strade. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco è partito da Palermo per raggiungere Favara dove un nubifragio ha provocato l'allagamento delle strade e dove una donna è dispersa rimanendo travolta dalle acque in via Sottotenente Bosco. In questa strada corre un canalone per convogliare le acque che per un tratto è coperto: i vigili del fuoco sono entrati per ispezionarlo. Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa.

©Ansa