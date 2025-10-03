Maltempo, trovato morto 63enne disperso nel Brindisino

L’anziano, originario di Ostuni, stava rientrando a casa con la moglie in due auto diverse quando è stato travolto dalla piena che ha fatto precipitare la sua Mercedes in una scarpata. La donna, che lo seguiva a bordo di una Fiat Punto, era riuscita a salvarsi

È stato ritrovato senza vita il 63enne disperso da ieri sera dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ad Ostuni, nel nord della provincia di Brindisi. Le ricerche andavano avanti da oltre 12 ore. Ad individuare il corpo, incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare (a qualche centinaio di metri dalla sua auto) è stato l'elicottero dei vigili del fuoco. L’anziano, originario di Ostuni, stava rientrando a casa con la moglie in due auto diverse quando è stato travolto dalla piena che ha fatto precipitare la sua Mercedes in una scarpata. La donna, che lo seguiva a bordo di una Fiat Punto, era riuscita a salvarsi.