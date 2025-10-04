Papa Leone XIV firma l'esortazione apostolica "Dilexi te"

L’esortazione apostolica “Dilexi te” sarà presentata il prossimo 9 ottobre, alle 11:30. Il documento era in preparazione da parte di Papa Francesco, negli ultimi mesi del suo Pontificato
Questa mattina, presso la biblioteca privata del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha firmato l’esortazione apostolica “Dilexi te”, alla presenza dell’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato. Il documento, che è il primo di Papa Leone, verrà presentato il prossimo 9 ottobre, alle 11:30. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede.
Al centro del documento il tema della povertà
“Dilexi te” (Ti ho amato) dovrebbe avere al centro il tema della povertà. La firma del documento è avvenuta nel giorno della festa di San Francesco di Assisi. L'Esortazione era in preparazione da parte di Papa Francesco, negli ultimi mesi del suo Pontificato.
