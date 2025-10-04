Papa Leone XIV firma l'esortazione apostolica "Dilexi te"

Mondo

Leone XIV ha salutato i 120mila giovani radunati per la messa di benvenuto. Dopo la celebrazione presieduta da monsignor Rino Fisichella, il Pontefice è salito sulla papamobile e ha attraversato Piazza San Pietro, spingendosi fino a Via della Conciliazione per incontrare quanti non avevano trovato posto nella piazza. Nel suo intervento, ha parlato in italiano, inglese e spagnolo, lanciando un accorato appello alla pace e invitando i ragazzi a essere “luce del mondo”