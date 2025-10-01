Esplora tutte le offerte Sky
Papa riceve in Vaticano il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani

Mondo

Il Pontefice ha ricevuto una copia del numero speciale di Polizia Moderna “Pace e sicurezza” che parla di tutti i professionisti che hanno lavorato per la sicurezza di Roma nei giorni delle esequie di Papa Francesco, il successivo conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV

ascolta articolo

Questa mattina, sua Santità, Papa Leone XIV, ha ricevuto in Vaticano in udienza privata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Dalle loro mani, Sua Santità ha avuto una copia del numero speciale di Polizia Moderna “Pace e sicurezza”. Il volume straordinario del mensile della Polizia di Stato, che ha sulla copertina un’immagine del Santo Padre, è un racconto per fotografie e parole di tutte le professionalità messe in campo dal Dipartimento della pubblica sicurezza per garantire l’incolumità di oltre 140 delegazioni straniere e capi religiosi, di migliaia di pellegrini e fedeli accorsi a Roma per le esequie di Papa Francesco, il successivo conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV. Lo speciale, stampato con una tiratura di un milione e 200mila copie, è stato consegnato alle 25.000 parrocchie italiane e alle 103 nunziature apostoliche nel Mondo per essere distribuito, gratuitamente, ai milioni di fedeli cattolici che quotidianamente frequentano i luoghi di culto cristiani.

