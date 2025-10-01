È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, a capo del pastificio: aveva 75 anni

L’azienda ferma le attività per due giorni: “Figura centrale per la storia e la crescita del nostro gruppo. Ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”. È stato alla guida del Pescara calcio

Lutto nel mondo dell'imprenditoria. È morto all’età di 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda. A darne notizia è stato il gruppo in una nota. "Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all'impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l'intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”, si legge.