È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, a capo del pastificio: aveva 75 anni

L’azienda ferma le attività per due giorni: “Figura centrale per la storia e la crescita del nostro gruppo. Ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”. È stato alla guida del Pescara calcio
Lutto nel mondo dell'imprenditoria. È morto all’età di 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda. A darne notizia è stato il gruppo in una nota. "Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all'impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l'intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”, si legge.
Giuseppe Adolfo De Cecco: chi era
Conosciuto da tutti a Pescara come “Don Beppe”, Giuseppe Adolfo De Cecco ha consolidato il ruolo del marchio tra i più apprezzati produttori di pasta al mondo, mantenendo un forte legame con il territorio abruzzese e con la comunità locale.
Oltre al suo impegno nel settore imprenditoriale, De Cecco è stato anche presidente del Pescara Calcio e, sotto la sua guida, la squadra conquistò la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. "Figura di grande importanza nella storia del Delfino - scrive la società -, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore".
