Pastificio De Cecco, 3600 euro per i dipendenti più bonus benzina

Premio di 3.600 euro in busta paga, bonus carburanti e molto altro. I dipendenti dello stabilimento De Cecco di Fara San Martino sono i destinatari di questi benefit. Lo storico marchio abruzzese è all’avanguardia sul fronte del welfare aziendale e anche in questi tempi di crescita vertiginosa dei prezzi ha messo in campo delle misure di sostegno ad hoc.

Le misure

L’azienda alimentare specializzata nella produzione di pasta ha in questi giorni rinnovato l'accordo quadro sul Premio di Risultato. L’importo a quattro cifre verrà versato al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto il 27 maggio scorso e si accompagnerà all’erogazione di ticket per l’acquisto della benzina, anche per i lavoratori part-time.

I precedenti



L’iniziativa doppia si è inserita in un circolo virtuoso di bonus e aiuti. Già dalla scorsa primavera l’azienda si era distinta per l’approvazione del Bonus Campi estivi, destinato ai figli tra 6 e 13 anni dei lavoratori del sito produttivo di Fara San Martino. Un incentivo a cui si erano affiancati il Bonus Carrello Alimentare e gli Omaggi ai dipendenti attraverso beni in natura. Tutti dispositivi del contratto integrativo aziendale. L’azienda ha dato risposte anche sul fronte assicurativo: riconosce una Polizza per gli infortuni extra professionali a tutti i dipendenti e la Polizza Integrativa Sanitaria ai dirigenti. Nello stabilimento di Pescara inoltre è attivo un asilo nido aziendale, aperto grazie alla Fondazione Fadc (Food & Alimentation Program De Cecco). Realizzata interamente con risorse private, la struttura ospita al momento dieci bambini. I meriti dell’azienda sono stati messi in evidenza dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Nella classifica stilata dei migliori datori di lavoro del Settore Alimentare, il nome del Cavalier Filippo Antonio De Cecco è in testa. Nel 2019 aveva ottenuto il Sigillo di Qualità Top Job dell'Istituto, che premia le 300 aziende dove si lavora meglio in Italia.