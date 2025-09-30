Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre

Aria fredda dalla Russia con temporali e vento

“ Il freddo russo arriverà e sarà una partenza shock con i primi quattro giorni di ottobre dal sapore quasi invernale, in particolare sulla fascia adriatica", afferma Tedici. Già da domani il maltempo colpirà tutta la fascia orientale oltre ad Emilia e Sicilia e a macchia di leopardo il resto del paese. “La diminuzione delle massime sarà diffusa e localmente anche di 8-10°C in meno rispetto al giorno precedente – aggiunge l’esperto - specialmente tra Marche, Abruzzo e Molise sembrerà di essere già a fine novembre”.