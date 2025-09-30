Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre. Le previsioni

Cronaca

In arrivo un crollo termico fino a 10 gradi in seguito all’arrivo dell’aria fredda dalla Russia. Il meteorologo: "Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali"

ascolta articolo

Ottobre inizia con un crollo termico fino a 10 gradi in seguito all’arrivo dell’aria fredda dalla Russia. Sono in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese con minime fino a 5-6°C in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali”. 

Aria fredda dalla Russia con temporali e vento       

“ Il freddo russo arriverà e sarà una partenza shock con i primi quattro giorni di ottobre dal sapore quasi invernale, in particolare sulla fascia adriatica", afferma Tedici. Già da domani il maltempo colpirà tutta la fascia orientale oltre ad Emilia e Sicilia e a macchia di leopardo il resto del paese. “La diminuzione delle massime sarà diffusa e localmente anche di 8-10°C in meno rispetto al giorno precedente – aggiunge l’esperto - specialmente tra Marche, Abruzzo e Molise sembrerà di essere già a fine novembre”. 

Approfondimento

Meteo, pausa dal maltempo con la nuova settimana. Ma temperature giù

Le previsioni

“Giovedì 2 ottobre avremo un sensibile calo delle minime e un ulteriore calo delle massime al Centro-Sud; in pratica passeremo da massime di 22-24°C a massime di 14-16°C anche al meridione. Ma saranno soprattutto le minime di venerdì e sabato a sorprendere gran parte degli italiani: alle prime ore del mattino del 3 e del 4 ottobre, alcuni termometri potrebbero avvicinarsi allo zero anche in pianura, soprattutto nelle zone più interne del Centro-Nord” conclude Tedici . Attenzione, infine, ai venti che saranno anche di burrasca al Centro-Sud soprattutto giovedì, ma anche venerdì specie al meridione".

Approfondimento

Meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia per l'inizio di ottobre

Cronaca

In arrivo un crollo termico fino a 10 gradi in seguito all’arrivo dell’aria fredda dalla Russia....

Camorra, blitz a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello

Cronaca

Dopo le due "stese" di sabato e la minaccia durante la messa dei bambini al prete anticamorra don...

Le prime pagine dei quotidiani del 30 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con...

16 foto

Stadio San Siro, il consiglio comunale approva vendita a Milan e Inter

Cronaca

Nel corso della lunga discussione non sono mancate le polemiche, anche della maggioranza e,...

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato"

Cronaca

Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano,...

Cronaca: i più letti