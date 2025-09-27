Meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda

Addio al caldo. L'ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d'aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. Nel corso della giornata odierna ci saranno dunque condizioni meteo instabili: in mattinata piogge e acquazzoni soprattutto al nord, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tra pomeriggio e sera, invece l'instabilità interessa il versante adriatico.

Per domani è previsto un temporaneo miglioramento al nord, mentre l'instabilità proseguirà tra medio Adriatico e sud, dove potrebbero esserci piogge e acquazzoni sparsi, mentre le temperature si manterranno in linea con le medie o poco al di sotto. Tempo per lo più asciutto anche all'inizio della settimana con un campo di alta pressione che tenderà a rimontare tra Atlantico ed Europa centrale.

Previsioni per domani

Al Nord tempo stabile sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con nubi sparse al mattino e maggiori schiarite nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Centro ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sull'Abruzzo. Nel pomeriggio instabilità sui settori adriatici con precipitazioni possibili su Marche e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud e nelle isole nubi sparse e schiarite al mattino al Sud con locali piogge su Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio ancora instabilità con fenomeni sui settori Peninsulari, più sole altrove. Tempo stabile dalla serata con ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al nord e in lieve calo al centro-sud.