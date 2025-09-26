Meteo, aria fredda in arrivo dopo weekend tra sole e piogge: ecco dove

L'altro ciclone, quello francese attivo in questo momento, continuerà a condizionare il meteo del weekend italiano. "Nel dettaglio - osserva Tedici - il ciclone francese porterà oggi nuovi rovesci specie al Nord, in Toscana e in Sicilia, localmente forti tra alto Piemonte e alta Lombardia; il weekend vedrà piogge al Nord, sul settore adriatico e al Sud nella giornata di sabato solo sul versante adriatico e, a macchia di leopardo, al meridione nell'ultima domenica di settembre.