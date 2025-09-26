Esplora tutte le offerte Sky
Meteo, aria fredda in arrivo dopo weekend tra sole e piogge: ecco dove. Le previsioni

Cronaca
©Getty

Introduzione

Nell'ultimo weekend di settembre l'instabilità si estende all'Adriatico e al Sud con piogge e acquazzoni sparsi specie domenica. Con l'arrivo della prossima settimana i metereologi mostrano l'arrivo di aria piuttosto fredda che entro l'inizio di ottobre potrebbe portare un brusco calo termico e anche neve sulle montagne

Quello che devi sapere

Temperature frizzanti e neve in montagna

Addio al caldo, arriva l'autunno con temperature frizzanti e neve in montagna. Dopo una tregua nel week-end, da martedì è atteso un nuovo ciclone dalla Russia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Incursione di aria polare nel nostro Paese

 "Le temperature minime sono scese in pianura fino 8-9°C, la neve ha spolverato le Alpi fino ai 1500 metri, soprattutto dai 2000 metri in su - afferma l’esperto-  si tratta di una rara incursione di aria polare verso il nostro Paese nel mese della vendemmia. Le temperature resteranno sotto la media anche nei prossimi giorni e con l'inizio del mese di ottobre: anzi, da metà della prossima settimana, movimenti anomali dell'atmosfera potrebbero spingere un freddo ciclone russo verso il Mediterraneo.

Il ciclone francese

L'altro ciclone, quello francese attivo in questo momento, continuerà a condizionare il meteo del weekend italiano. "Nel dettaglio - osserva Tedici - il ciclone francese porterà oggi nuovi rovesci specie al Nord, in Toscana e in Sicilia, localmente forti tra alto Piemonte e alta Lombardia; il weekend vedrà piogge al Nord, sul settore adriatico e al Sud nella giornata di sabato solo sul versante adriatico e, a macchia di leopardo, al meridione nell'ultima domenica di settembre.

Tregua nel weekend, da martedì nuova corrente fredda

Lunedì, avremo una tregua meteorologica con tempo stabile e anche soleggiato poi da martedì pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare al Nord. Con l'inizio del mese di ottobre entreremo in un tunnel ciclonico con condizioni instabili e fresche su tutto il Paese". 

Nel dettaglio

 Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi da ovest verso est. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: maltempo dalla Sicilia verso la Calabria. Domenica 28. Al Nord: soleggiato, più nubi al Nordest. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi. Tendenza: tregua meteorologica fino a martedì poi nuovo ciclone in arrivo dalla Russia.  

