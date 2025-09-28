Meteo, pausa dal maltempo con la nuova settimana. Ma temperature giù

Meteo in miglioramento su gran parte d'Italia, salvo residua instabilità sui settori orientali. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, a inizio settimana avremo una breve pausa dal maltempo con "ampie schiarite sull'Italia, salvo residui disturbi al mattino sulle coste adriatiche della Puglia e nel pomeriggio sull'Appennino meridionale. Qualche acquazzone tornerà dalla sera tra Friuli e Veneto". Le temperature, "si manterranno vicine alle medie del periodo con valori massimi mediamente attorno ai +22/+24 C con punte di +24/+26 C al sud e Sardegna. Fresco di notte ed al primo mattino con valori minimi attesi anche al di sotto dei +10 C sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne del centro".

Le previsioni di domani

Al Nord nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni su Nord-Ovest e Romagna. Al pomeriggio maltempo che interessa gran parte delle regioni con acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Nord-Est. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento possibili sulle regioni di Nord-Est e sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Al Centro tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sull'Abruzzo. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi. Al Sud e sulle Isole nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni ma con nuvolosità in transito, piogge in arrivo su Molise e Isole Maggiori. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali.