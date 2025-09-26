Molfetta, rapina a mano armata in un centro commerciale: due feriti

Paura questa mattina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria. Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l'ex militare intervenuto. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

È stato arrestato uno dei presunti autori della rapina avvenuta questa mattina ai danni di un negozio del centro commerciale di Molfetta (Bari). In seguito ad un conflitto a fuoco due persone sono rimaste ferite: le loro condizioni non sarebbero gravi. I feriti sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani e dei carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale di Molfetta in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini".

I due feriti non sono in gravi condizioni

L'esponente delle forze dell'ordine fuori servizio è un uomo di 75 anni che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Ha una lesione da arma da fuoco, la frattura scomposta di tibia e rotula destra ed è ora nella sala rossa del Pronto soccorso. L'altro ferito è il presunto rapinatore che è stato arrestato. Anche lui si trova ora nella sala rossa del pronto soccorso e non avrebbe ferite d'arma ma fuoco ma solo lesioni di vario tipo dovute probabilmente a colluttazioni che ha avuto prima di essere bloccato.