Pestaggio in supermercato a Brescia, arrestato 23enne in fuga

Il giovane è di origine tunisina e gode di protezione internazionale: il questore di Brescia ha già fatto richiesta per la revoca dello status. La rapina che si è conclusa con il pestaggio violento di un vigilante era avvenuta lo scorso venerdì, 19 settembre, in un supermercato nel centro della città

È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre all'interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante. I responsabili si erano dati alla fuga e solo oggi uno di loro è stato individuato e fermato. I video della violenta rapina postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità dell'aggressione. L'arrestato, 23 anni, di origine tunisina, è titolare di protezione internazionale e il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status così da poter avviare, al termine dell'iter giudiziario e dell'eventuale pena, l'espulsione dal territorio nazionale.