Ryanair nega imbarco a ragazza disabile per carrozina troppo grande

Cronaca
Valentina Tius IG

Valentina Tius, una ragazza di 25 anni con disabilità, accusa Ryanair di aver cancellato la sua prenotazione a poche ore dal viaggio programmato, nonostante lei abbia precisato, su richiesta della compagnia, che le dimensioni della carrozzina non sarebbero rientrate in quelle consentite

Le misure della carrozzina, superiori a quelle consentite dalla compagnia Ryanair, le hanno impedito di imbarcarsi sul volo che aveva prenotato due settimane prima. Valentina Tius, 25enne con disabilità, sostiene però di avere precisato le specifiche e di non aver ricevuto alcun tipo di avviso fino al giorno della prenotazione, che le è stata annullata a poche ore dall'imbarco.

La prenotazione e l'avviso tardivo della compagnia

Il 5 settembre la ragazza ha prenotato un volo con Ryanair per Riga, partenza da Bergamo. Tre giorni dopo, l'8 settembre, la compagnia le ha chiesto le specifiche della carrozzina da imbarcata in stiva. Tius sostiene di aver precisato che l'altezza fosse superiore agli 81 centimentri e di non aver ricevuto alcun tipo di richiesta o avvertimento da Ryanair se non il giorno stesso della prenotazione, il 23 settembre, a poche ore dall'imbarco. Tius sotiene di aver subito una discriminazione da parte della compagnia perchè secondo lei sarebbe bastato essere avvisata per tempo in modo da riprogrammare il viaggio. In quei giorni infatti, - riferisce al Corriere - con alcuni colleghi avrebbe dovuto partecipare a Riga ad un progetto europeo, organizzato dalla Lega per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, volto a promuovere la partecipazione alla vita democratica delle persone con disabilità. 

La risposta di Ryanair

Secondo la policy della compagnia, le dimensioni massime consentite per le sedie a rotelle, pubblicate sul sito web, sono 81 cm di altezza, 119 cm di larghezza e 119 cm di lunghezza. Ryanair ha spiegato al Corriere che "la signora Tius ha presentato un modulo per il dispositivo di mobilità elettrica in cui viene specificato che le dimensioni massime di altezza per una sedia a rotelle elettrica sono di 81 cm". La compagnia ha proseguito poi precisando che la cliente è stata informata che la carrozzina non fosse conforme alla policy.  "Purtroppo, la sedia a rotelle della signora Tius supera questa dimensione massima in quanto misura 122 cm di altezza, 60 cm di larghezza, 90 cm di lunghezza. Poiché supera la nostra altezza massima di 41 cm, non possiamo accettarla per il viaggio" ha concluso la compagnia.

