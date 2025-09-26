Morte orsa Amarena, rinviato a giudizio l'uomo che uccise l'animale

Simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, quando l'orsa è stata uccisa si trovava con i suoi due cuccioli. L’accusa ha sottolineato che l’omicido dell’animale è aggravato dalla futilità dei motivi

L'ENPA: "Seguiremo il caso affinchè giustizia sia fatta"

Presente in aula l'Ente Nazionale Protezione Animale che si è costituita parte civile attraverso il suo ufficio legale tramite l'avvocato Claudia Ricci. "Amarena non era solo un’orsa ED è stata uccisa con un atto crudele e ingiustificabile, aggravato da futili motivi, che ha ferito non solo l’Abruzzo ma tutto il Paese. Ora chiediamo che giustizia sia inflessibile, perché la sua morte non sia vana e diventi un monito contro ogni violenza verso gli animali" ha dichiarato ENPA.