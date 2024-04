I cuccioli dell'orsa Amarena sono usciti indenni dal letargo. VIDEO

Il parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ha postato sulla propria pagina Facebook un video in cui si vedono i due giovani esemplari, figli dell'orsa marsicana uccisa a colpi di fucile il 31 agosto scorso a San Benedetto dei Marsi in provincia dell'Aquila

Sono maschi i due cuccioli d'orso

Ad annunciare l'avvistamento dopo l'inverno e le apparenti buone condizioni di salute dei due orsi, il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) in un post Facebook corredato di un video che ritrae la coppia di esemplari. La sopravvivenza dei due plantigradi non era scontata e arriva grazie a una costante attività di monitoraggio da parte di tecnici e guardiaparco nel corso dei lunghi mesi autunnali e invernali. La scelta di lasciarli liberi in natura dopo l'improvvisa sparizione della mamma si è rivelata fortunata. Oggi i due fratelli hanno un anno e attraverso le analisi genetiche svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) su campioni raccolti in autunno, il Parco ha potuto annunciare che si tratta di due maschi.