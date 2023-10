L'Aquila, murales dedicato all'orsa Amarena e ai suoi cuccioli

La realizzazione dell’opera è stata affidata all’artista Nicola Di Totto, in arte 2Neko, street artist di Lanciano. Le immagini stanno già spopolando sui social

Un murales dedicato ad Amarena e ai suoi due cuccioli, a Cansano, piccolo centro in provincia dell'Aquila. L’opera è stata realizzata all'esterno dell'abitazione della famiglia Colantonio che l'amministrazione comunale ringrazia. L'opera è stata progettata e realizzata dall'artista Nicola Di Totto noto come 2Neko che dichiara: "È un invito alla riflessione attraverso un semplice messaggio in ricordo di Amarena".