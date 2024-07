Orsa Amarena, chiusa l'inchiesta. La procura: “Fu un’azione crudele”

Le accuse: uccisione, crudeltà e esplosioni pericolose

I fatti risalgono alla notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2023. Leombruni è accusato di uccisione di animali, aggravata dalla crudeltà perché avrebbe agito "senza valida giustificazione", con l'intento di uccidere l'orsa e i suoi due cuccioli, "in ragione delle loro condizioni di debolezza". A suo carico anche il reato di esplosioni pericolose, per aver sparato "all'interno delle pertinenze della propria abitazione con la traiettoria ad altezza d'uomo, con proiettile ad alta offensività, creando pericolo per la pubblica incolumità". L'uomo, che rischia fino a due anni di carcere, ha ricevuto la notifica della chiusura delle indagini nei giorni scorsi. Ora si attende la data dell'udienza preliminare e l'avvio del processo.