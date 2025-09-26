Omicidio Cinzia Pinna, convalidato fermo di Ragnedda: resta in carcere

Omicidio di Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda: resta in carcereCronaca
Il reo confesso rimane nella struttura carceria di Nuchis, come deciso dalla gip del tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna. Durante l'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha di fatto ribadito la versione precedentemente fornita: "Lei mi ha aggredito con un oggetto, ho avuto paura e ho sparato". Ha confermato di aver assunto alcol e cocaina
È stato convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda, reo confesso di aver ucciso e occultato il cadavere di Cinzia Pinna, 33 anni, ritrovata senza vita nella sua tenuta ConcaEntosa nei pressi di Arzachena, in Gallura. Era sparita dall’11 settembre da Palau. L'uomo resta dunque nel carcere di Nuchis, dove si trova da ieri, 25 settembre, come disposto dalla gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna.
L'interrogatorio di Ragnedda
Ragnedda ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere: ha risposto a tutte le domande del procuratore Gregorio Capasso e della pm Noemi Nencini. In oltre due ore ha di fatto ribadito quanto già detto dopo l’arresto: avrebbe ucciso Pinna al culmine di un violento litigio, dopo una serata nel casolare della sua tenuta durante la quale avevano bevuto e consumato cocaina (gli specialisti del Ris di Cagliari avevano già trovato in casa diverse bottiglie vuote e tracce di polvere bianca). "Lei mi ha aggredito con un oggetto, ho avuto paura e ho sparato", avrebbe detto Ragnedda al gip. Il delitto sarebbe avvenuto nel soggiorno dell'abitazione, dove sono state riscontrate dal Ris molte tracce di sangue, soprattutto sul divano, che l'imprenditore ha tentato di ripulire. Ritrovata anche parte degli indumenti di Pinna mancanti, sempre all'interno del casolare. All'appello mancano ancora alcuni effetti personali della vittima, in particolare il suo cellulare.
