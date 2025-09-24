Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento

Di Cinzia Pinna, 33 anni, non si hanno notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre. L’ultima volta è stata vista in un locale di Palau in compagnia di due uomini: uno è un 26enne milanese ora accusato di occultamento di cadavere, l’altro è Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di 41 anni, accusato invece di omicidio ascolta articolo

Svolta nelle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre scorso a Palau, in Gallura. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta che ha portato all’arresto di due uomini accusati di omicidio e di occultamento di cadavere. Il corpo della donna non è ancora stato trovato ma le indagini portano gli inquirenti a pensare che sia stata uccisa. Come accertato dalla Procura che, guidata da Gregorio Capasso, ha cercato di ricostruire i movimenti di Cinzia Pinna la notte della sua scomparsa, la donna aveva trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amici all'interno di un noto locale di Palau.

I sospettati Le persone indagate sono due: uno è Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, famiglia nota per la produzione di vino. Ragnedda, che ha nominato l'avvocato Luca Montella, è accusato di omicidio: il casolare di sua proprietà nelle campagne di Palau è stato sottoposto questa mattina ad accertamento tecnico irripetibile da parte di carabinieri del Ris di Cagliati. L’altro indagato è un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere e assistito dagli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani. Cinzia Pinna è stata vista per l’ultima volta in compagnia dei due uomini. L'inchiesta, coordinata dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, si sta concentrando sull'analisi di alcuni telefoni cellulari che sono stati sequestrati dagli uomini dell'Arma e che verranno analizzati insieme con un'arma da fuoco.

Ricerche in corso A dare l'allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre erano stati i familiari della 33enne. La sorella ha lanciato anche vari appelli sui profili social. Volontari della protezione civile, Carabinieri e i vigili del fuoco di Arzachena insieme con l'Unità di Comando Avanzato di Sassari hanno messo in campo le unità cinofile e i sapr con i droni per setacciare la zona dell'agro di Palau e nella zona di Capo Ferro a Porto Cervo.