Sciopero aeroporti 26 settembre, chi si ferma e i voli garantiti

Per quanto riguarda le condizioni di tipo economico, è il segretario della Cub-Trasporti Antonio Amoroso a elencare le motivazioni che hanno spinto allo sciopero: "Cresce il traffico passeggeri e merci ma aumenta lo sfruttamento e si tagliano salari e diritti dei lavoratori". Sul piano contrattuale l’agitazione è stata proclamata per "il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale, calcolato sulla paga attuale e il versamento dei relativi importi maturati dal 2007 ad oggi; il pagamento dell'onere per i lavoratori del lavaggio indumenti da lavoro dal 2007 ad oggi e il versamento per ogni giorno di ferie della retribuzione comprensiva delle indennità di turno, di campo, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo e delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, festivo e domenicale, nonché del relativo ticket restaurant (sentenza della Cassazione n. 25840 del 27.9.2024)"

Per approfondire: Resta aggiornato su tutte le news sugli scioperi