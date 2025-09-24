Meteo, maltempo e temporali proseguono nei prossimi giorni. Previsioni

Meteo, maltempo e temporali proseguono nei prossimi giorni: ecco dove. Le previsioniCronaca
La fase di instabilità che ha colpito gran parte dell’Italia dall’inizio della settimana è destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Persistono le piogge sparse e un graduale calo termico. La perturbazione, che si è palesata con l'equinozio d'autunno, dominerà l'Italia ancora almeno fino al weekend (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).
Cosa succede nei prossimi giorni
Secondo quanto sottolinea il meteorologo Lorenzo Tedici, giovedì il tempo migliorerà leggermente ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest e dalla Toscana, altrove ci saranno schiarite. Il termometro si porterà su valori pienamente autunnali, anche sotto la media del periodo di circa 4-5°C. Venerdì, invece, maltempo con piogge soprattutto al Nord, localmente in Toscana e più diffuse in Sicilia. Infine il weekend dovrebbe essere ancora incerto con fenomeni sparsi specie al Nord-Est, lungo la fascia adriatica e all'estremo Sud.
La goccia fredda
Gli esperti de iLMeteo.it spiegano che nei prossimi giorni arriverà una cosiddetta “goccia fredda”. Per capire cosa vuol dire bisogna analizzare la circolazione generale alle alte latitudini, dove scorrono correnti più fredde e instabili, diverse da quelle che transitano a latitudini più basse (più calde e stabili). Questi scambi di calore tra Nord e Sud Europa, in particolari condizioni, possono evolvere in una goccia fredda, cioè un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea, puntando, come in questo caso, in direzione del Mediterraneo (e dell’Italia).
Cosa causerà
Questo quadro meteo porterà instabilità e maltempo. Giovedì 25 settembre la goccia fredda sarà ancora collocata tra l’arco alpino e al alcune aree di Francia, Svizzera e Germania. La giornata sarà caratterizzata da una forte instabilità al Nord, con piogge moderate, e in Toscana. Venerdì poi la goccia fredda andrà a scendere portando a una giornata di maltempo in particolare sui settori alpini e prealpini (ma anche in zone del Centro). Le temperature saranno ulteriormente in calo. Nel weekend poi la goccia fredda potrebbe raggiungere il Sud Italia facendo peggiorare il clima.
Le previsioni di giovedì 25 settembre
Instabilità su gran parte dell'Italia settentrionale, possibili piogge, soprattutto sui settori di Nordovest a partire dal pomeriggio e in movimento verso Nordest in serata. Al Nord valori massimi attesi tra i 15°C di Aosta e i 19-21°C delle altre città. Al Centro tempo stabile, ma nuvoloso sulla Toscana settentrionale. Temperature con massime comprese tra i 19 e i 23 gradi ovunque. Al Sud giornata con tempo stabile, il cielo sarà a tratti nuvoloso. Temperature massime tra i 21 e i 26 gradi su gran parte delle città. In generale sull’Italia calo termico notturno.
Le previsioni di venerdì 26 settembre
Giornata con tempo ancora molto instabile al Nord dove ci saranno piogge, a tratti diffuse e forti sui settori alpini e prealpini. Clima fresco, solo 15°C di giorno al Nordovest. Sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto e soleggiato, salvo per dei rovesci sulla Toscana settentrionale. AL Centro da non escludere precipitazioni sul Lazio. Valori massimi compresi tra i 19 e i 23 gradi su gran parte delle città. Al Sud pressione in aumento e non ci saranno precipitazioni ma cieli coperti. Possibili locali piogge sulla Sicilia. Clima mite con temperature massime tra i 22 e i 25 gradi.
Le previsioni di sabato 27 settembre
Il clima sarà caratterizzato da piogge mattutine al Nordovest e in Calabria, nel pomeriggio invece peggiorerà diffusamente sul Centro-Sud adriatico con temporali e poi anche al Nordest. Situazione migliore invece sui settori tirrenici. Le temperature saranno in aumento al Nordovest.
Le previsioni di domenica 28 settembre
Instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e in Romagna con rovesci e locali temporali. Più soleggiato sul resto d’Italia. Soffieranno venti di Bora e Grecale. Le temperature saranno simili a quelle dei giorni precedenti.
