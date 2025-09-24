Meteo, maltempo e temporali proseguono nei prossimi giorni. Previsioni

Questo quadro meteo porterà instabilità e maltempo. Giovedì 25 settembre la goccia fredda sarà ancora collocata tra l’arco alpino e al alcune aree di Francia, Svizzera e Germania. La giornata sarà caratterizzata da una forte instabilità al Nord, con piogge moderate, e in Toscana. Venerdì poi la goccia fredda andrà a scendere portando a una giornata di maltempo in particolare sui settori alpini e prealpini (ma anche in zone del Centro). Le temperature saranno ulteriormente in calo. Nel weekend poi la goccia fredda potrebbe raggiungere il Sud Italia facendo peggiorare il clima.