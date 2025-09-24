Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in Piemonte

La Protezione civile ha emanato per oggi un avviso per precipitazioni su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, e in estensione sulla Sicilia. Allerta arancione su alcuni settori del Veneto e gialla su numerose altre regioni. Nella notte forti nubifragi sul Comasco e nel Canavese

La pioggia continua a flagellare l'Italia. La Protezione civile ha emanato per oggi un avviso per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, e in estensione sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La situazione di instabilità dovrebbe protrarsi almeno fino a giovedì ( LE PREVISIONI METEO ).

L'allerta è arancione su alcuni settori del Veneto, e allerta gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.

Nubifragi sul Comasco

Questa notte, le precipitazioni hanno creato apprensione nel Comasco, con oltre 60 millimetri di pioggia che si aggiungono ai circa 170 di ieri. Allagamenti in centro a Como, dove gli agenti della Polizia locale hanno deciso la chiusura del lungolago e di altre importanti strade perché invase da fango e detriti. Situazione nuovamente critica anche in alcuni dei Comuni che si affacciano sul lago già con problemi nelle ore precedenti, da Faggeto, Lario e Blevio (su sui è caduta una nuova frana che ha isolato alcune frazioni). Isolate alcune frazioni, in totale a Blevio gli sfollati sono una trentina già dal giorno precedente.

Criticità anche in Piemonte

Si registrano criticità anche in Piemonte, nel Canavese, dove si sono verificati nubifragi e grandinate. A Caravino, una violenta grandinata ha imbiancato le strade, mentre a Bollengo ghiaccio al suolo.

La situazione al Sud e in Sardegna

Piove ancora a Ischia, e le scuole sono chiuse. Ieri una bomba d'acqua abbattutasi sull'isola ha allagato le strade sommergendo le auto. Allagamenti anche a Procida, in particolare in una chiesa. In Sardegna ieri, a Cagliari, una tromba marina al largo nella zona del Poetto ha perso forza avvicinandosi alla costa fino a scemare e senza creare danni.