Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola

A Ischia un nubifragio ha allagato le strade dell’isola e causato gravi danni. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate a causa di allagamenti e auto sommerse e trascinate da corsi d’acqua.
Prossimi video
Stupro di gruppo, condannato Ciro Grillo a 8 anni in primo grado. Difesa annuncia ricorso
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 13
Cronaca
Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri
Cronaca
Scontri a Milano, 5 arresti per resistenza: 3 giovanissimi
Cronaca