Multe false a Firenze, aumentano le segnalazioni: come riconoscerle

"Questi falsi verbali – spiega Palazzo Vecchio – presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento". È importante controllare che “i dati riportati siano corretti: targa del veicolo, modello, luogo esatto dell'infrazione, data e ora e diffidare sempre di IBAN intestati a persone fisiche o società sconosciute" è il suggerimento dell’Associazione europea consumatori indipendenti
A prima vista sembrano documenti autentici, con tanto di numero di verbale e articolo violato del codice della strada, numero targa dell’auto, nome del verbalizzante e QRCode per il pagamento. Ma, in realtà, si tratta di multe false. La truffa, dopo aver toccato Pisa e, in forma “esterofila” il Catanese (con mittente Land Salzburg), è arrivata adesso a Firenze. “Sono arrivate alcune decine di segnalazioni – fa sapere il Codacons del capoluogo toscano -. Abbiamo un po’ il primato di multe a livello nazionale, c’è un accanimento particolare da parte del Comune. I truffatori ne hanno approfittato. Per smascherarle, bisogna fare un po’ di attenzione, grafie e indirizzi spesso non corrispondono. È sempre meglio chiedere informazioni prima di pagare”.
Come riconoscere i falsi verbali
“Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica – mette in guarda il Comune di Firenze – e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita”. "Questi falsi verbali – spiega Palazzo Vecchio – presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento: il verbale vero non riporta il giglio ma la dizione ‘Corpo polizia municipale Comune di Firenze’; quanto al numero del verbale, il carattere utilizzato è diverso per formato e dimensioni carattere (più grande nel falso); la sintassi del falso è più schematica ed organizzata in elenco; il carattere utilizzato per il numero di targa è diverso per formato e dimensioni carattere, è più grande nel falso); nel falso la violazione non coincide con l'articolo violato; i termini per il pagamento scontato nel falso sono indicati in 15 giorni anziché 5; per l'importo del pagamento scontato, il carattere utilizzato è diverso per formato e dimensioni carattere (più grande nel falso); il falso reca una firma del verbalizzante di tipo autografo; quanto alle istruzioni per il pagamento adiacenti al qr code, il falso reca un errore di battitura nel termine "dispozitivo"; il preavviso autentico è di maggiori dimensioni perchè riporta anche due qr code ed entrambi riconducono solo a PagoPA (trami te lettore appIO) mentre il falso è accessibile con un semplice lettore QRcode dello smartphone il quale apre una pagina web (allegata) che riproduce grossolanamente icone che richiamano PagoPA”.
Vedi anche
Rifiuti lanciati dalle auto, dalle multe all’arresto: cosa si rischia
I campanelli d'allarme
“Ci sono diversi campanelli d'allarme che possono aiutare a smascherare la truffe – è il suggerimento dell’Associazione europea consumatori indipendenti, Aeci -. Una vera multa riporta sempre chiaramente l'ente che l'ha emessa e l'ufficio competente. Nel dubbio, meglio non usare i contatti forniti sul foglio sospetto, ma cercare online i contatti ufficiali dell'ente menzionato e chiedere conferma dell’esistenza del verbale”. È importante controllare che “i dati riportati siano corretti: targa del veicolo, modello, luogo esatto dell'infrazione, data e ora e diffidare sempre di IBAN intestati a persone fisiche o società sconosciute. Le multe reali si pagano solitamente tramite bollettino postale premarcato, il sistema o, in alcuni casi, presso ricevitorie autorizzate o sportelli bancari specifici indicati chiaramente nel verbale ufficiale”. Negli ultimi tempi, sono stati introdotti anche i QR Code, che “devono essere verificati. Quelli autentici di solito rimandano a piattaforme di pagamento istituzionali, come PagoPA”. Per evitare guai, è meglio inquadrarli “con cautela e controllare l'indirizzo web a cui puntano prima di inserire dati”.