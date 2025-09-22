A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C

Introduzione

Novità dall’1 ottobre per il traffico milanese. Come già annunciato, e come ribadito in questi giorni dal Comune, arrivano le nuove regole per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico. È previsto il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III.

Rimandato invece all'1 ottobre 2026, come già comunicato, il divieto di accesso e circolazione nelle Ztl delle moto e dei motorini a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

"Proseguiamo con questa misura avviata da tempo per contrastare l'inquinamento urbano - commenta l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - grazie anche alla riduzione della circolazione delle auto più inquinanti. Questo provvedimento è affiancato da una complessiva politica che mira a diminuire i veicoli in generale".



