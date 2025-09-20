Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermi

La polizia ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per l'omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni. I tre si trovano nelle case circondariali di Busto Arsizio e Milano, in attesa della convalida del fermo da parte del gip

Tre fermi per l’omicidio dell' italiano di origine turca Hayati Aroyo, cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni. La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone con l’accusa di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Il gruppo è composto da un italiano, un albanese e da una donna italiana.

La vittima era cognato boss mafia turca



L’uomo, come detto, è stato identificato come Hayati Aroyo, 62 anni, cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005. Il suo omicidio però non sarebbe connesso agli affari criminali della famiglia. Alla sua identificazione certa, per via dello stato del corpo, gli agenti della Mobile giunsero alcuni giorni dopo grazie alle impronte digitali e alla collaborazione con l’autorità giudiziaria turca. L'italo turco si trovava in un appartamento che gli era stato prestato da uno studente ventenne che per due mesi era andato in vacanza.

Le indagini

Secondo gli accertamenti svolti dalla Sezione Omicidi della Squadra mobile della Questura di Milano, l'uomo era stato colpito da circa trenta fendenti. Successivamente i suoi aggressori avevano tentato di distruggere le prove dando fuoco al cadavere e all'appartamento. Gli investigatori della Mobile hanno ricostruito la storia della vittima e la sua rete di amicizie, e hanno individuato le tre persone che, per varie ragioni, avevano maturato un profondo astio nei confronti dell'uomo, fino a decidere di ucciderlo. Con l'analisi delle telecamere, dei tabulati telefoni e le attività di intercettazione, è stato poi possibile ricostruire gli spostamenti dei tre, individuando i vari ruoli nella notte dell'omicidio. Gli uomini sono stati portati nella casa circondariale di Busto Arsizio e la donna nella casa circondariale di Milano in attesa che il provvedimento di Fermo venga convalidato dal gip.

